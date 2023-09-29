快訊

輕度颱風「小犬」估周六前生成 最快影響台灣時間曝

中秋節後「財運爆棚」三生肖 屬馬獲財神爺庇佑收入猛增

聯合新聞網／ 綜合報導
三生肖財源滾滾。（本報系資料庫）
三生肖財源滾滾。（本報系資料庫）

中秋過後即將進入十月，陸媒《搜狐》分析9月30日起將「財運爆棚」的三大生肖，分別是狗、馬、雞，其中馬年出生的人將得到財神爺的庇佑，收入將猛增，三生肖的人只要努力，都能實現理想，也能在事業上取得好成績。

根據《搜狐》報導，9月30日起將有三生肖財運爆棚，之後的運勢財氣滾滾、財神加持、事業有成。

屬狗的人將有吉星加持，財運亨通、財源滾滾而來，無論做什麼事都會財源廣進，只要肯努力，就能實現理想，不管做什麼都能獲得好結果，只要努力、不斷進步，最終就會出人頭地。

屬馬的人開始發財，你們將得到財神爺的庇佑，收入會增加，只要抓住機會，就能很快地開始賺錢，未來事業有成、前途一片光明，一定能在社會上佔有一席之地，過著富貴無憂的幸福生活。

屬雞人的將有大財運，你們的運勢會逐漸變好，在瑞星的照耀下，很快就會步步高升，只要努力工作就會獲得成功，若能順利賺到很多錢，並透過努力在事業上取得好成績，以自身智慧解決困難問題，最終就會走向幸福，變得富有。

財運 生肖 運勢 搜狐網

延伸閱讀

男列支出嘆家庭月收10萬元不夠用 網點一大花費並教省錢秘訣

當兵買團體照很盤？ 過來人吐嘈：想回憶還找不到自己在哪

影／速食店「少給薯條」起衝突 恐怖女店員憤朝顧客開槍全被錄

「買房前能試住？」他苦惱家裡聲音多 釣出一票苦主：房子整棟都會震

相關新聞

中秋節後「財運爆棚」三生肖 屬馬獲財神爺庇佑收入猛增

中秋過後即將進入十月，陸媒《搜狐》分析9月30日起將「財運爆棚」的三大生肖，分別是狗、馬、雞，其中馬年出生的人將得到財神爺的庇佑，收入將猛增，三生肖的人只要努力，都能實現理想，也能在事業上取得好成績。

中秋節拜土地公約定成俗 民俗專家：明天吉時拜更好

民間相傳福德正神有3個生日，其中一個是中秋節，今天各地福德宮廟都很多信徒上香膜拜。民俗專家表示，福德正神坐化昇天是中秋節...

愛嘲笑人三星座！雙子亂開玩笑、獅子拜高踩低、這星座只是「想炫耀」

有些人自以為幽默，總是喜歡嘲諷別人，來炒熱場子，當成說笑，命理網站旺好運分享，「這些星座真的很愛嘲笑別人」，要知道自嘲是幽默，嘲笑別人就是尖酸了。

中秋節「擺盆桂花」開運！旺事業、求功名、貴人運大提升

中秋節是一年之中月亮最明亮磁場引力最強之日，所謂「蟾宮折桂」，旺好運谷帥臻風水命理師表示，用於求功名，旺事業，求貴人最有效。「蟾宮」指月亮，「折桂」比喻科舉及第發富貴。元．施惠《幽閨記》：「胸中書富五車，筆下句高千古，鎮朝經暮史，寐晚興夙，擬蟾宮折桂雲梯步。」《孽海花》第五回：「舉人是月宮裡管的，祇要吳剛老爹修桂樹的玉斧砍下一枝半枝，肯賜給我們爺，我們爺就可以中舉，名叫蟾宮折桂。」

回訊息誰是「句點王」？處女大小眼、天蠍懶得打字、這星座不回因為思緒飄走了

想聊天卻始終得不到對方的回覆？這些星座回訊息都很看心情。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』12星座誰是回訊息的句點王？！常常讓你不知道怎麼接下去‼️🤣，建議參考太陽星座和水星。

四生肖晚年生活最滋潤！屬牛年輕常吃苦到老就好轉 屬龍子孫滿堂

人進入晚年都希望能健康、長壽，若是有子女，也會期盼子女能孝順董事，陸媒《搜狐》分析四大生肖「晚年生活最滋潤」，分別是豬、羊、牛、龍，屬豬、羊的人個性都比較善良，老年生活更加順遂，屬牛的人勤勞能幹，雖然年輕時可能吃苦吃虧，但老了這種情況就能改善，屬龍的人則是子孫滿堂、沒有病痛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦