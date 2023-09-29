中秋節後「財運爆棚」三生肖 屬馬獲財神爺庇佑收入猛增

中秋過後即將進入十月，陸媒《搜狐》分析9月30日起將「財運爆棚」的三大生肖，分別是狗、馬、雞，其中馬年出生的人將得到財神爺的庇佑，收入將猛增，三生肖的人只要努力，都能實現理想，也能在事業上取得好成績。

根據《搜狐》報導，9月30日起將有三生肖財運爆棚，之後的運勢財氣滾滾、財神加持、事業有成。

狗

屬狗的人將有吉星加持，財運亨通、財源滾滾而來，無論做什麼事都會財源廣進，只要肯努力，就能實現理想，不管做什麼都能獲得好結果，只要努力、不斷進步，最終就會出人頭地。

馬

屬馬的人開始發財，你們將得到財神爺的庇佑，收入會增加，只要抓住機會，就能很快地開始賺錢，未來事業有成、前途一片光明，一定能在社會上佔有一席之地，過著富貴無憂的幸福生活。

雞

屬雞人的將有大財運，你們的運勢會逐漸變好，在瑞星的照耀下，很快就會步步高升，只要努力工作就會獲得成功，若能順利賺到很多錢，並透過努力在事業上取得好成績，以自身智慧解決困難問題，最終就會走向幸福，變得富有。