快訊

國3北上樹林路段凌晨7車追撞 1人拋出車外不治、3人受傷

下周三東部有感...粉專：小犬颱風不排除變「猛獸」 觀察共伴效應

下周生肖運勢／鼠財運當頭、豬戰力十足、兔有短暫戀曲

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，10/1-10/7各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.鼠

本周運勢旺旺旺，第一名，冠軍寶座終於搶回你手上。鴻運當頭並且順水推舟，當然還是要懂得與同儕合作，創造市場更大的餅。

2.豬

本周運勢保持戰鬥力，為第二名。盡心盡力，穩穩紮實的工作，不僅老闆欣賞，客戶滿意，自己也非常欣慰。

2.虎

本周運勢人旺財發，好運爆發，同為第二名。多與有意願合作的朋友暢談，跨界或是跨業，可扭轉改變之前的僵局劣勢。

3.牛

本周運勢順境中挺進，仍保持在第三名。忍耐煩躁的過程就能取的完美的結果。前景雖好，仍不宜急於投資，多觀望了解。

3.兔

本周運勢小幅上升，同為第三名。計畫中進行許久的業務，在你小心翼翼並且不張揚的情況下，終於大抵成功了。

【財運前三名】

1.鼠

本周財運旺旺，忙到懷疑人生之後，雖然盆滿玻滿，但是想休息一下，恢復體力再戰。本周有意投資房產。

2.虎

本周財運屬於正財，回歸主賽道之後，拚搏今年最後一季的努力，期望還是能追回並超越去年的收入水準。

3.兔

突然而來的財運，在於引薦幫忙後的回饋。所謂好心有好報，沒有預設，反而覺得是很大的收穫。

【感情運前三名】

1.鼠

難得的連續假期開始，情侶，夫妻皆感情甜蜜的一周。即使忙碌也不忘營造浪漫的感覺，公園散步，咖啡店小飲一杯都好。

2.牛

愛情運順利，本周出現與你志同道合的異性，你愛名利事業，推崇時尚，對方也願意協助你，投其所好。

3.虎

愛情運小升，好不容易打破僵局之後，要如何才能對愛慕的他表白心意，是你本周最待解決的問題。

3.兔

未婚男性，本周短戀發生機會大，但是遠距離之愛，閃聚閃離恐怕難免，除非很有信心並且自律，否則要有心理準備。

【健康運前三名】

1.豬

健康運勢不錯，繼續保持向上。喜愛運動的你，拉著全家一起晚飯後的散步，讓家人跟著你一起動起來。

2.虎

健康運勢頗佳。每日晨起拉筋轉身運動的健康操，飯後散步，遛狗五十分鐘是你維持健康的法寶。

3.鼠

健康運不錯，本周繼續保持健康飲食，增加膳食纖維，以低脂，低鹽，低油食物為主，相信苗條立刻回復。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢

延伸閱讀

農曆8月6生肖轉好運！兔鼠快買樂透、2生肖要升官了

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺！

4生肖十月最旺！財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

秋天三生肖財運滾滾！猴鼠事業順利、人緣爆表 他喜事接二連三擋不住

相關新聞

容易不倫戀三星座！天蠍寧可我負人、射手自由的愛、這星座挑戰道德禁忌

每個人對於感情都有不同的態度，不管是專情、花心等等，都意味著感情其實是非常多采多姿的，命理網站旺好運分享「這些星座竟然會搞出不倫戀」，快看看都有誰最喜歡畸形的愛。

下周生肖運勢／鼠財運當頭、豬戰力十足、兔有短暫戀曲

命理專家曼樺老師分析，10/1-10/7各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／獅子財運需穩紮穩打 不要太過急進

2023-09-30牡羊座短評：用腦過度，更顯疲倦。【整體運★★★☆☆】遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向

中秋節後「財運爆棚」三生肖 屬馬獲財神爺庇佑收入猛增

中秋過後即將進入十月，陸媒《搜狐》分析9月30日起將「財運爆棚」的三大生肖，分別是狗、馬、雞，其中馬年出生的人將得到財神爺的庇佑，收入將猛增，三生肖的人只要努力，都能實現理想，也能在事業上取得好成績。

中秋節拜土地公約定成俗 民俗專家：明天吉時拜更好

民間相傳福德正神有3個生日，其中一個是中秋節，今天各地福德宮廟都很多信徒上香膜拜。民俗專家表示，福德正神坐化昇天是中秋節...

愛嘲笑人三星座！雙子亂開玩笑、獅子拜高踩低、這星座只是「想炫耀」

有些人自以為幽默，總是喜歡嘲諷別人，來炒熱場子，當成說笑，命理網站旺好運分享，「這些星座真的很愛嘲笑別人」，要知道自嘲是幽默，嘲笑別人就是尖酸了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦