下周生肖運勢／鼠財運當頭、豬戰力十足、兔有短暫戀曲

命理專家曼樺老師分析，10/1-10/7各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.鼠

本周運勢旺旺旺，第一名，冠軍寶座終於搶回你手上。鴻運當頭並且順水推舟，當然還是要懂得與同儕合作，創造市場更大的餅。

2.豬

本周運勢保持戰鬥力，為第二名。盡心盡力，穩穩紮實的工作，不僅老闆欣賞，客戶滿意，自己也非常欣慰。

2.虎

本周運勢人旺財發，好運爆發，同為第二名。多與有意願合作的朋友暢談，跨界或是跨業，可扭轉改變之前的僵局劣勢。

3.牛

本周運勢順境中挺進，仍保持在第三名。忍耐煩躁的過程就能取的完美的結果。前景雖好，仍不宜急於投資，多觀望了解。

3.兔

本周運勢小幅上升，同為第三名。計畫中進行許久的業務，在你小心翼翼並且不張揚的情況下，終於大抵成功了。

【財運前三名】

1.鼠

本周財運旺旺，忙到懷疑人生之後，雖然盆滿玻滿，但是想休息一下，恢復體力再戰。本周有意投資房產。

2.虎

本周財運屬於正財，回歸主賽道之後，拚搏今年最後一季的努力，期望還是能追回並超越去年的收入水準。

3.兔

突然而來的財運，在於引薦幫忙後的回饋。所謂好心有好報，沒有預設，反而覺得是很大的收穫。

【感情運前三名】

1.鼠

難得的連續假期開始，情侶，夫妻皆感情甜蜜的一周。即使忙碌也不忘營造浪漫的感覺，公園散步，咖啡店小飲一杯都好。

2.牛

愛情運順利，本周出現與你志同道合的異性，你愛名利事業，推崇時尚，對方也願意協助你，投其所好。

3.虎

愛情運小升，好不容易打破僵局之後，要如何才能對愛慕的他表白心意，是你本周最待解決的問題。

3.兔

未婚男性，本周短戀發生機會大，但是遠距離之愛，閃聚閃離恐怕難免，除非很有信心並且自律，否則要有心理準備。

【健康運前三名】

1.豬

健康運勢不錯，繼續保持向上。喜愛運動的你，拉著全家一起晚飯後的散步，讓家人跟著你一起動起來。

2.虎

健康運勢頗佳。每日晨起拉筋轉身運動的健康操，飯後散步，遛狗五十分鐘是你維持健康的法寶。

3.鼠

健康運不錯，本周繼續保持健康飲食，增加膳食纖維，以低脂，低鹽，低油食物為主，相信苗條立刻回復。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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