中秋節「擺盆桂花」開運！旺事業、求功名、貴人運大提升

中秋節是一年之中月亮最明亮磁場引力最強之日，所謂「蟾宮折桂」，旺好運谷帥臻風水命理師表示，用於求功名，旺事業，求貴人最有效。「蟾宮」指月亮，「折桂」比喻科舉及第發富貴。元．施惠《幽閨記》：「胸中書富五車，筆下句高千古，鎮朝經暮史，寐晚興夙，擬蟾宮折桂雲梯步。」《孽海花》第五回：「舉人是月宮裡管的，祇要吳剛老爹修桂樹的玉斧砍下一枝半枝，肯賜給我們爺，我們爺就可以中舉，名叫蟾宮折桂。」

「桂花」好處多多：改善陽宅風水、求取功名、增旺事業、招貴人

農曆八月又俗稱「桂月」，所謂八月桂花香，丹桂飄香，桂花清芬漚郁餘花所不及，聞之可令人紓解抑鬱提振精神。故想要改善陽宅風水、求取功名、增旺事業、祈求貴人運的朋友們，可在中秋節當日，在居家或辦公室的大門兩旁(或前陽台)看得見天光，可得陽光充足日照通氣的地方，放置一盆(或多盆)盛開花朵的「桂花」，陽宅風水若能通入桂花之氣，便可有效獲得貴人相助，事業興旺，金榜題名，運勢更上一層樓。大家不妨好好把握中秋節，趕緊去花市買一盆漂亮盛開的桂花，只要善用簡單的「桂花」開運法，就能幫自己造命旺運最有效!

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