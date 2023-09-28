10月份生命靈數分析：1號人發光運勢上漲、4號人開始懷疑人生

引用五數指引作為十月的開端：

綻放在深夜，告訴你這一切危險的直覺，如此絕對，

如同深夜沙漠裡綻放的仙人掌花般濃烈，

美好的誤解轉瞬已不在，錯了也無所謂，是時候退。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：本週期溝通運勢看漲、人際活絡，需要跟人有大量意見交流、說話的機會變得很多，一號人通常也擅於發表個人意見，所以會有種發光、運勢上漲，找到舞台的感覺；雖然這些都看似是很好的機會，但卻無法在當下馬上就換成現金，其中也隱含風險，大量交流，可能也會讓你隨口就答應一些事、或無意間創造了他人對你不當的期待，發表意見是滿痛快的事，可是界線、如何稟持真實的表達、不被氣氛沖昏頭，就是十月份的主修學分了。

工作／學習狀況：在專業上的運勢上漲，雖然隨機的機會能帶來金錢收益的機率低，但是本業的財運就已經足夠，過去一段時間所努力的，將在本週期回收，包括之前不看好、但有堅持到最後的，也可能出乎意料的，有個好的結果；本週期算是過去一段時間的小結，豐收的程度，也會誠實反應過去你所努力的，是否真的是有必要的，多數的一號人，都會在十月得到或多或少的好處，就如第一段所說的，也會有新的合作再來，洽談密集，這是一段收獲、檢討、再投入新局的時期，務實的業務檢討，可為下個週期開始播種了。

愛情：單身者個人的魅力提升，能見度高，因為對外發表意見的你，是很引人注意的，如果缺桃花，不妨多爭取能好好發表、完整論述意見的機會，譬如工作或學習場合的意見發表、或是社群論壇的言之有物，都會是讓桃花主動上門的機會。

但也得注意謹言慎行，適度、真誠、有料的發言才會被買單，因為受注意的機會多，如果失言也會同步被放大檢視，請務必為自己創造真誠有禮的形象，避免成為只想展現的孔雀。

有伴侶者跟另一半，本週期會用花較多的時間在物質享樂上，移動、長程旅行，都適合在這段時間實現，安排在這段時間的行程，也會是物美價廉的，多數焦點都放在金錢、享樂上，相處氣氛愉快，短期心情調劑帶來愉悅感，對情感是加分的；但如果這段感情在過去的時間裡，都「只有這個」的話，雖然行程照走，也會帶來相當程度的厭膩，在開開心心之餘，也會帶出隱含的問題，如果在這段時間，這些美好的安排，帶來的愉悅感對你都有限、甚至有點煩的話，那麼就是需要重新調整相處方式的訊號了。

訊息指引：錢幣四（R）＋寶劍七（R）

別想抓住太多，用特定的方式，展現非你的華美，

那各種的計算遲早被拆穿，

無止境、找不到解藥的的癮，藏在那短暫的蜜糖後面。

生命靈數2

整體運勢：行程繁忙，但含金量偏低的十月，二號人似乎什麼都想要抓住一點，卻又什麼都沒能抓到，雖然看似行程、機會都多，卻只是多出無用選項，能選的、該做的，都還是原本的那些，其實只要把日常排程都顧好，就已經沒剩太多時間了；本週期的行程多且雜，需要的不是盡力全都完成，比起被迫著選擇，不選可能是更好的選項，請務必列入參考。

工作／學習狀況：工作跟學習，都面臨專業度受到挑戰的問題，不能精準掌握要領，導致成效打折，進度不如預期，有很多白忙的事；本週期利於、也到了必須要再進修的時候了，就算是被環境逼著前進，但能付諸行動的話，帶來的成果依舊是不錯的，雖有困難，但接受挑戰後也能再往上晉級，不過得注意的是，二號人可能會因為求快，找一些速成的學習方式，或是想略過紮實學習，用取巧、偷換概念、告訴自己「這樣就是有做了」的方式、或是推給沒時間進修，都是行不通的，希望壓力退去，只能直面解決問題了。

愛情：單身者在原有的朋友圈，就有關心你的人，就看二號人是否有心動的感覺了，會這樣說，就是因為對方並非不好、也算熟悉，卻很可能不是你的菜，但這段時間，他們的確更容易釋出善意，二號人可得更小心處理，如果無意，就不要太熱烈的回應，避免對方有誤解的空間。

當然若真的覺得可以，這段時間會是脫單運勢極佳的時期，舊識桃花紛紛出櫃表達意願，你可以開始準備了。

有伴侶者，在關係中得到對方的關心，也有良好的互動，不過二號人的回應似乎都偏冷淡，有點把這個當成理所當然，會讓伴侶覺得付出都沒回應，而漸漸降低對你好、主動關心的意願，所以，如果你真的也覺得好，或是其實心懷感激，那就得展現給對方看喔！

因為本週期有可能面臨伴侶顯得煩人，或是開始沒事刷存在感，很可能都是你日常太過內斂、不表達的態度導致，在覺得對方的關心很煩之前，先收起不耐煩，多給一點回應吧！

訊息指引：權杖五（R）＋寶劍侍者

難以離開與改變，向來只是誤解，與事實完全違背，

如果有，是你給了允許，選擇將混亂留置、平靜驅出你的世界，

都是選，你可以選，可以不選，過去選錯的，當然也可以重選。

生命靈數3

整體運勢：在外部環境各種不平衡、不公平的事，屢屢上演的十月，三號人得更堅守內在的堅定，知道自己要什麼、不要什麼，只要你沒有選擇起舞，就不容易被捲入混亂、付出代價；爭執較多、說話鬼打牆的人也多，容易溝通不順，說人話卻一直沒被聽懂，讓你極度懷疑人生，但如果你可以不為所動，也會發現，這些混亂、或是睜眼說瞎話，都只是一種測試的手段，測試可不可以就這樣矇混過關、測試能不能得到你的同意、撩動你的情緒，如果你守好了界線，就是不動，會發現這些虛張聲勢，都會隨之停止。

工作／學習狀況：專業上的豐收被延緩，原本會入袋的現金、成就都因為某些礙事的人，所以被打折扣，或是無法如期兌現，在工作中可能會需要解決合約、或法律相關的問題，或是這些延期的狀況要解決，必須訴諸法律，本週期的所有事務，都緩且拖，這時候的你，就需要用更明確的節奏、思維來應對，因為聽到廢話的機率相當高，請勿隨廢話起舞，也不要試圖解決不合理、根本不存在、不需要解決的問題。

若過去的風格一直都是與人為善、盡可能解決大家的問題，那麼本週期是需要練習說不的時候，藉此來清理掉很多無用的人際、長期體質不良的往來。

愛情：單身者在追求新關係上，雖有桃花，但都是些你一看就知道不太了解你，對你有諸多奇特想像的對象，這些一眼就能分辨得出，三號人多數也不會讓自己踏入這種困境，但要避免你那「雖拒絕也不傷人」的習慣，因為這段時間的爛桃花，可能需要你爛一點才能斬斷，有禮貌的對話，他們可能會誤以為是愛，就請不要顧忌太多，稟持著比真實還要更真實的態度來應對吧！

有伴侶者，你「自己覺得自己正確」的心情，可能會讓伴侶感到你很難相處、又自以為是，以此對你發動各種憤怒、或是批評，雖然這些的確多是情緒，但也非沒有前因，現況的爆發，很多是過去你不肯好好說清楚的東西，造成雙方誤解，或是你把自己想法硬套在對方身上所造成；本週期需要將之前沒說的話，或是過去自私忽略對方心意的，一一補正，該說的重說清楚，欠的做錯的修正，才能弭平感情中的混亂。

訊息指引：審判（R）＋權杖四

冬日將盡，似是而非的是是非非，都該被重新寫上最終的註解，

黑暗的一切即將結束，你的行動，還欠缺。

生命靈數4

整體運勢：外在環境有各種不可控的因素，溝通不順、專業也無法掌握，原本擅長、常用的方法、習慣的規則，在本週期都是行不通的，導致情緒無法穩定，經常懷疑人生，更是十月份的常態；但本週期的茫然失序、一切都不如預期，卻非突然，一切都有前因，因為過去認為理所當然的事，本來就充滿問題，不過四號人卻一直裝作若無其事，但錯的終究是錯的，過去的可行不代表正確，只是時間未到，答案總要揭曉的，錯的需要重新再來、無法走回頭路了，而現在正是這個時候。

工作／學習狀況：在專業上摸不到要領，過去習慣或能掌握的做事方法，也受到挑戰跟外界質疑，在面對這些動盪，四號人越是固守自己的想法、想故作鎮定、輕鬆的解釋過去，就越會遭受更多的問題席捲而來，面臨這些面子掛不住的態勢，還是別硬撐了，目前的你比起救火、更需要重整腳步，還有尋求他人的幫助；十月的事業、手邊在進行的項目，都因為長期用錯誤的方法做事，終於業力爆發，如果想收拾殘局，不是掩蓋錯誤，是徹頭徹尾看到問題，重新再來的時候。

愛情：單身者在追求新關係上，因為自信過低，處處碰壁，別說是促進關係了，很可能連正常社交，都是困難的。

十月份的無力感，來自你過去在情感上總是試圖展現特定樣貌，卻與真實的自己有相當程度的落差，比起營造特定的樣子，你會發現如實的、不演的方式，才能脫下那身在別人眼裡難以理解、難以接近的外衣，讓他人的眼光，有機會跟你有所交集。

有伴侶者在本週期，依舊用著過去上對下、或是堅持「這就是在表現愛你」的舊把戲，伴侶早就看膩、不再買單，感情轉趨冷淡，這個狀態當然也是長期的問題了，別再騙自己這一時一刻的無趣、想著再等等就會回到過去；與另一半的對話無交集的問題，若不改變方向，只會惡化、不會好轉，在關係危機的此刻，你無法再軟弱下去，得有具體的改變，翻轉式的作為，只有你的覺醒才能為自己換來轉寰的餘地。

訊息指引：太陽（R）＋聖杯侍者

錯誤的進展，錯誤的方向，顛倒的是非，只剩下你了，你的世界，

重新校準，朝往普世認同日光的所向，而非自認的絕對。

生命靈數5

整體運勢：各種掙扎的十月，對你來說一切茫然、停滯、根本不知道為什麼會在這裡，如果五號人想在原本的決定中繼續，然後又找到解方的話，顯然是不切實際的行為，本週期得認清多數的決定需要重做，比起堅持原本選定的目標沒錯、然後又一頭硬幹下去，持續頭破血流；更需要的是回上一步，重新擬定一個符於現實的方向，然後，重選跟重新開始一點也不可恥，必要時，請別忘了給自己隨時喊退的機會。

工作／學習狀況：在專業上，雖然被交辦的任務都能確實執行，但這也是工作中唯一能夠確定的事了，至於實質的收益，扣除一些小意外，多數也能夠順利入袋，看似無波、正常，卻無法帶來任何成就感，這種「不是挫敗、但很低迷」的氣氛，會讓五號人萌生想換工作、或改變的念頭；但也是因為其實工作該做的都有做、也還能做，這種改變就變得有跟沒有一樣，當你只在原本的決定裡找路，是找不到的，五號人在本週期，得意識到脫困的道路，不在原本的決定裡，轉換職類、轉換工作的場域地區、這種較大的變動，才能帶你脫離無力。

愛情：單身者在追求新關係上，雖然心態想脫離單身，但行動卻跟不太上，過份理性分析的你，是沒辦法有所進展的，五號人得先收起強裝鎮定、故作堅強的一面，展現出你比較像人、甚至是猶豫、需要幫忙、慌亂的樣子，你得釋出一些機會，才能讓想幫助你的人接近你，進而建立起情誼。

有伴侶者在關係中，也是一個有苦都想自己承擔跟消化的路線，或許過去一段時間就已經是這樣了，導致到了本週期，更感覺到另一半的公事公辦，感情雖無明顯裂痕，但已經無味，到有點無聊想離開的地步；比起離開，我想五號人需要的更是重新來過，翻轉過去那個故作獨立堅強的形象，你得展現真實的樣貌，這段感情得先談得「進去」，才談得下去。

訊息指引：月亮（R）＋聖杯國王（R）

綻放在深夜，告訴你這一切危險的直覺，如此絕對，

如同深夜沙漠裡綻放的仙人掌花般濃烈，

美好的誤解轉瞬已不在，錯了也無所謂，是時候退。

生命靈數6

整體運勢：心理壓力沉重的本週期，對多數事情都提不起勁的你，可能看不見生活中仍有許多可能性，經常聚焦在負面或失敗上，或是跟他人的比較之間，只會讓你更不想動、更消極；但事實上，現況就已經很好了，至少沒有大災大難、突發狀況，若要說只是稍嫌平淡，但你的心智小我卻對此感到無聊，硬是要找點刺激的事來做，是的，就算是痛苦，也是刺激的一種。對此六號人必須能覺察自己，正落如這種沒事給自己找事的迴圈，就能返回現實，理解到眼前其實一切都好。

工作／學習狀況：在專業上，會有新的人來跟你接洽，帶來一些有趣的提案，但你卻有點看不上眼，帶著厭世的心情，看任何事都「還不就那樣」會讓你錯失不少機會，這段時間一不小心就會脫離現實，沒有實地了解過就妄下定論，或是把標準訂得太高，但在現實又窒礙難行；最大的問題，是想像好像把所有小困難都放大了，當缺乏實證，只是想像的時候，萬事都行不通。

但實際上，本週期這些新的提案、機會、跟人際，都是帶著足夠的誠意來的，選擇權在六號人手上，得多注意別預設立場，把好運往外推了。

愛情：單身者在設定目標上出現問題，不是把自己看得太扁，就是把標準開得太高，更有可能是兩者一同發生，因為不夠認識自己想要什麼，所以訂錯方向、愛錯人、開出太高的條件、你喜歡的不愛你，不愛你的你喜歡，這都是本週期極可能上演的劇情；六號人在這個月其實能發展順利的桃花不少，但你卻很可能看不到，或是選錯人，比起選誰，你更需要的是釐清自己的意願跟認識自己，才可能進入感情。

有伴侶者，在關係中能得到伴侶的照顧，不過因為這樣的付出很充沛，反而讓你有點煩，態度趨於冷淡，得不到回應的伴侶，只能在一次次不熱烈的回應中，越退越遠，但當到了這個狀態時，六號人又更覺得「果然是如我想像」，這個思考路線會讓你跟對方都更痛苦，但現實問題卻從沒那麼大，只是沒有好好把感受、期待表達完整而已。

如果你正困於、或走向這個方向，都記得先把腦袋清一清，就能找到重新啟動鍵，讓錯誤有機會重整。

訊息指引：聖杯三＋教皇

路徑發散、每個都是更美好的向前，只要不選困在原地，只要你選，

如同橄欖樹般豐盛與繁榮，一如你的期待，從不欠缺。

生命靈數7

整體運勢：十月的混亂就像是骨牌般，因為他人情緒壓迫到七號人，本來就習慣照顧他人的你，經常在來不及反應時，就已經任人踩踏你的界線，因為第一時間沒有擋住，獨自承擔壓力的你，就很容易做情緒性的消費、衝動購物，讓財務出現破口，但這些一時衝動買下的，卻很可能後續都用不到了；好像是被困在某個思考迴圈的你，本週期要盡可能幫自己多創造一些轉換的情境，譬如找決策找身旁親近的友人討論、或是不要連續長時間進行特定事務，較能對制這段時間各種生活或他人的鬼打牆。

工作／學習狀況：在專業上，團隊合諧度不佳，本週期經常有意見不合、沒辦法溝通的狀況，當然進度也就跟著停滯了，就算是個人工作者，也很可能會感到腦袋紛亂、無法下決定，或對外溝通整合狀態不佳，導致品質或產值下降；這段時間需要比平常更清楚的畫分工作界線，什麼該誰做、什麼該誰決策、又該在何時完成什麼，可能都得在工作開始前，先訂好一套規則。

這段時間的進度落後，起因多是有人（也極可能就是自己）在堅持一些無用的意見，且頑固的自以為對，如果可以，在規則制定前，找個與現在進度無關的第三人，來協助審視盲點，會是更好的辦法。

愛情：單身者在原有環境的混亂中，是找不到新對象的，本週期戀愛與交友運勢也走弱，雖然會有對你示好的人，不過大部份的目的也非真的想跟你長期發展，大概就是試試看、或是取暖的意圖居多，對於太容易付出感情的你，在這段腦袋不清楚的週期裡，盡可能多一事不如少一事，保持單身會比較不給生活添亂。

有伴侶者在關係中，容易情勒伴侶或被情勒，無論是哪一種，都是情緒的相互潑灑，只有情緒、沒有共識，將是段很辛苦的時間，在關係中也常有一種「好像快不行了」的感覺，讓七號人心累，甚至考慮不如就這樣結束吧！

但這些都是短期的狀態，不能奢求十月的你在當下做好溝通，但在下任何決定前，都需要踩個煞車，在衝動做點什麼之前，都務必先徵詢「冷靜跟客觀」的親友、或專業者的建議，轉換視角，當你發現狀況不如你想像般糟糕，就能避過這場風暴。

訊息指引：權仗七（R）＋權杖皇后

分不清楚是與非，帶來生活中的各種尖銳，朝著你追，

毀滅與開悟只在一線之間，你得找回自己，你會。

生命靈數8

整體運勢：生活在靜置不動、穩定不變一段時間後，在本週期開始出現轉折。煩惱更多的本週期，將推動八號人思考下一步，但十月份總有種推展不開的感覺，本週期的外在資源、金錢收益都在減少當中，需要轉個彎，或是切換觀點，跳脫原本的思考路線，才能找到活路；財務運勢特別低落，開源之外更需節流，但八號人卻因為想掙脫現況，開始嘗試一些偏門、不務實的方式，小心因小失大，這段時間的沉悶、受困的確難耐，但動歪腦筋只會讓問題更多。

工作／學習狀況：得不到解答、問題超多的本週期，除了別人會丟來許多難解的狀況之外，你自己也缺乏方向，有很多內外在的問題想不透，得先避免承接過多他人任務，或是隨口答應一些不確定真實性高低的邀約；十月份的工作多且雜，千頭萬緒難以理清，八號人若不想被捲入，最好還是收起見招拆招的心態，你得先幫自己擬定一份做或不做的清單，依照計畫執行，比較不會被拖走。在很難畫到重點的這段時間，你要考慮的，比起「做什麼」，「不做什麼」會是更重要的。

愛情：單身者在追求新關係上，看似能接觸不少圈子的人，但是都很難融入、或不確定是否能、又什麼時候該融入，這都會讓八號人在擺脫單身的進度上原地踏步；其實機會不少，看似又路卻無路的本週期，但八號人之所以無法動彈，就是因為什麼都想兼顧、又什麼都不確定的心情，像是逛夜市般的心態走馬看花是沒有盡頭的，你得先有方向，再走再看，才不會浪費力氣。

有伴侶者，在關係中猜不透對方的心，感情進展呈現停滯、對方關門拒絕溝通的態勢，這段時間的你，因為不想得罪對方的步步為營、小心測試，其實沒有重點，就是讓對方最反感的關鍵點；比起取悅或不得罪對方，想見風轉舵的討好，還不如大方的表達自己的心情，把主線拉回自己身上，讓對方有機會感受到你更多用心跟存在感，才不會讓感情只是淪為一場相互配合的舞台劇。

訊息指引：錢幣國王＋節制（R）

那些看似堅定的穩定，同時也造了牆，困住了你，困住了想進城的人的感情，

堅固的城牆，缺了柔軟與包容的流經，也終將死去。

生命靈數9

整體運勢：內在處於失望、看淡甚至是看破的本週期，九號人很難會想多盡點什麼努力，對一切處於一種「好啊就看著辦」的心情。

但這是心情，跟實際生活的積極跟看好度，卻是相反的，也可以說是誤打誤撞，因為這種厭世，雖然出發點差很多，但恰好跟不控制長得很像，所以你終於放棄溝通的溝通，來找你說了，你覺得失望的事，突然間起死回生了，你覺得一切都很糟、不想管了啦的時候，一切都開始變好了。

大概只能用又死又生、又喜又悲來形容十月，盡量躺平，對你來說就是這世上最積極的事。

工作／學習狀況：專業上有很多可以發揮長才、才華被看見的地方，跟人的意見交流，因為就事論事，沒有想導向的特定立場，反而讓對方更想聽聽你的意見，覺得你很客觀中肯，這些都會帶來不少成交的機會，多數九號人，幾乎都會因為這意外的不積極，得到好處，如果你還是覺得困境很多，那鐵定是你搞錯方向、太積極解決問題了；事實上沒有那麼多問題該解決，你不要忙，坐下來喝個茶睡個午覺，越不作為，會發現事情以一種荒唐的方向走去，迎韌而解。

愛情：單身者對於追求新關係，基於本週期的厭世情緒，當然是沒心思可想，不過外界在這段時間，倒是很積極的投出各種善意，就連路人跟你一起排隊都會請你先請，就是這樣不在意，一切看淡的狀態，非常吸引人的你，在這段時間不妨認真考慮一下接受他人的邀約跟好意，就算只是小事，都很容易發展出延伸的劇情。

有伴侶者，在十月份也會得到伴侶的狂獻慇勤，多數時間都在付出跟努力的九號人，因為過去一段時間，未能得到適度回應的努力，終於被迫做到了放下控制，在厭世到不行、終於放下的本週期，過去的努力，才終於被珍惜了；在你覺得感情運勢觸底時，本週期將會看到反彈、止跌回升的慶祝行情，但，不要動，就保持這樣，或許你無法相信，但你不要那麼積極，你的伴侶才會比較給力。

訊息指引：權杖六＋Golden Journey

高高端起，保持距離，換得世界對你的敬意，

別太近，淡然且抽離，還要不控制也不積極，

前往一段全新的風景，轉身即起。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。