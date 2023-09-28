戀愛最討厭被人管星座！風象全上榜、2星座「青少年上身」跑給你追

是安全感不夠還是另外一半不受控？想要管住另一半，結果對方越來越調皮，有可能是用錯方法。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』管太多‼️絕對會搞失蹤‼️消失給你看的星座😫，建議參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎天秤座 沒有壓力的愛才是愛

好好先生、好好小姐的天秤座雖然大部分都會配合另一半，但其實他們骨子裡都有一絲的叛逆，他們是需要獨處時間的。天秤座對什麼事都會想很多，他們需要利用獨處的時間來釐清很多事情。

想要和天秤座的戀愛可以長久一定要記得他們要的愛是沒有壓力的愛、互相尊重的愛，很多時候他們的配合只是因為他們覺得沒有踩到底線，能做就做。天秤座的感情是需要信任的，如果因為安全感不夠疑神疑鬼，又或者一直黏著他，他們是會感到反感的，這段感情也不會長久。

▎雙子座 要學會逆向操作

雙子座不論是在感情裡或是朋友圈裡都是需要存在感的，若是管雙子座越緊，他們反而越會成精。雙子座是典型的「不按牌理出牌」，當他們受到限制，就算跟他們說話，看似表面上有聽進去，其實內心都想好各種招數來對付你了。

雙子座有時候會試探對方的底線在哪裡，故意去踩，看你的接受度到哪裡。你越是給雙子座自由，不去管他，雙子座反而越會刷存在感，相反的，如果你越想要控制雙子座，他們反而會越管越皮，甚至直接消失，因為這是他們逃避的一種方法。

▎水瓶座 戀愛裡的小大人

水瓶座不喜歡讓別人覺得自己是小孩，但是往往在談戀愛的時候卻很有小大人的個性，跟水瓶座談戀愛你越是喜歡管他，他越是會跟你作對。喜歡和另一半唱反調的他們，明知道有些事情不能做，但是因為你叫他不要做，所以他就會想做做看，看你會有什麼反應。

水瓶座要的感情是一個可以舒服「做自己」的感情，他們會希望彼此各自獨立，保有自己的個性，不用為了對方而改變太多。想要管著水瓶座除非是他們自己提出想要你管他，否則是絕對管不住的，喜歡挑戰規矩是他們的天性，一但開始約束他，水瓶座絕對會跟你頑皮。

▎牡羊座、射手座 管太多會拒絕溝通

在一開始的時候，對牡羊座和射手座的管教，會讓他們覺得你是在乎他的，讓他們有小小幸福的感覺，但是時間一拉長管得太瑣碎的話，他們內心的叛逆就會被激起。牡羊座和射手座很怕別人碎碎念，只要跟他們囉唆一次，他們可能就不會再給第二次機會了。

自尊心很強的牡羊座和射手座常常會出現「雙標」的情形，會形成他們可以管你，但是你盡量不要管他們。牡羊座和射手座其實是玩心很重的星座，當他們想瘋的時候就陪他們一起就好了，比起規矩，他們更注重當下快樂的感覺。

而且牡羊座和射手座會覺得規矩是人立的，那就應該由人來打破，所以常常會做出一些無厘頭的事情，而這單純只是因為別人說這個不能做，他們就越想證明給對方看。牡羊座和射手座很討厭別人指指點點，如果你老是對他們做的事有意見，想要他改變，他們絕對會跑給你追。

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