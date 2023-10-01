從不問人「自作主張」三星座！摩羯獨立、獅子管家婆、這星座懶得討論自己來
有些人很習慣主導一切，總是擅自做好決定甚至都已經去做了，再「告知」別人，過程卻從來不跟別人討論，有時候這樣也讓身邊的人困擾，「為什麼你要幫我決定」。命理網站旺好運分享「這些星座總是自作主張」，快看看誰上榜。
第三名：摩羯座
摩羯座非常獨立，而且也能夠決定與解決事情，對於自己有把握的事情，往往都會自己去決定一切，所以會讓人有一種總是擅自做決定的感覺。
第二名：獅子座
獅子座很願意為自己在乎的人付出一切，因此大小事他們都包辦，容易就把任何事的「決定」這一件事情，當成是自己的理所當然，久了也會讓人有自作主張的感覺。
第一名：雙子座
雙子座的人其實很不喜歡與人商量事情，他們除了覺得很麻煩，也覺得自己就能夠決定的事情就自己來，雖然不是說不好，但也少了對別人的一點尊重。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言