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從不問人「自作主張」三星座！摩羯獨立、獅子管家婆、這星座懶得討論自己來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖片來源／ingimage
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有些人很習慣主導一切，總是擅自做好決定甚至都已經去做了，再「告知」別人，過程卻從來不跟別人討論，有時候這樣也讓身邊的人困擾，「為什麼你要幫我決定」。命理網站旺好運分享「這些星座總是自作主張」，快看看誰上榜。

第三名：摩羯座

摩羯座非常獨立，而且也能夠決定與解決事情，對於自己有把握的事情，往往都會自己去決定一切，所以會讓人有一種總是擅自做決定的感覺。

第二名：獅子座

獅子座很願意為自己在乎的人付出一切，因此大小事他們都包辦，容易就把任何事的「決定」這一件事情，當成是自己的理所當然，久了也會讓人有自作主張的感覺。

第一名：雙子座

雙子座的人其實很不喜歡與人商量事情，他們除了覺得很麻煩，也覺得自己就能夠決定的事情就自己來，雖然不是說不好，但也少了對別人的一點尊重。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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