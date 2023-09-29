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愛嘲笑人三星座！雙子亂開玩笑、獅子拜高踩低、這星座只是「想炫耀」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為嘲笑別人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為嘲笑別人示意圖。圖片來源/ingimage

有些人自以為幽默，總是喜歡嘲諷別人，來炒熱場子，當成說笑，命理網站旺好運分享，「這些星座真的很愛嘲笑別人」，要知道自嘲是幽默，嘲笑別人就是尖酸了。

第三名：雙子座

雙子座是很喜歡開玩笑地性格，他們完全就是在惡搞別人，雖然他們有時候無心的嘲笑，但他們不會抓別人的底線，常常釀出大禍。

第二名：獅子座

獅子座對於比自己厲害的人會很客氣又禮貌，但對於無權無勢的人就會開始有不尊重人的態度出現，甚至會嘲笑他人，是非常不會尊重人的心態。

第一名：天秤座

天秤座性格其實蠻幼稚，他們嘲笑別人是因為想凸顯出自己的優點，順勢來炫耀自己有多優秀，但這種方式往往都只會得罪人，而且也不會讓人崇拜。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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