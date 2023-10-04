「眼瞎老愛錯人」三星座！雙子沒道德底線、雙魚活在幻想、這星座一秒就愛上
愛上一個人，有幸運有不幸。愛上對的人就是幸運，愛不對人就是痛苦的開始。命理網站旺好運分享「這些星座真的容易愛錯人」，有些星座就是容易「眼睛糊到蛤仔肉」愛上錯的人。
第三名：雙子座
雙子座其實很容易動心，而且他們不在乎對方是否有伴侶或家室，因為他們覺得愛上就是愛上了，他們很難克制自己的思緒，所以真的在感情中要懂得拿捏。
第二名：雙魚座
雙魚座在感情上總是有許多的幻想，因此容易把事情想得很美好，不管對方有沒有動情，就是會奮不顧身的全心投入進去，但最後受傷的往往都是自己。
第一名：牡羊座
牡羊座對很多事情總是很衝動，也因此容易愛上一個人，對他們來說感情喜歡就是喜歡，不喜歡再勉強也沒用，所以他們非常速戰速決，導致常常愛上了錯的人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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