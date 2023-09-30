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容易不倫戀三星座！天蠍寧可我負人、射手自由的愛、這星座挑戰道德禁忌

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為不倫示意圖。圖片來源/ingimage
圖為不倫示意圖。圖片來源/ingimage

每個人對於感情都有不同的態度，不管是專情、花心等等，都意味著感情其實是非常多采多姿的，命理網站旺好運分享「這些星座竟然會搞出不倫戀」，快看看都有誰最喜歡畸形的愛。

第三名：天蠍座

天蠍座非常極端，他們其實明暗分明，絕對不會混在一起，但若自己被別人招惹感情，往往會被自己的情感給影響而控制不住，當有這種想法的時候，天蠍座就會開啟了他們的佔有慾，絕對不讓任何人負自己。

第二名：射手座

射手座是一個喜歡自由自在，嘗試各種東西的性格，再加上他們在感情中較自私，因此他們容易陷入不倫戀當中，而且會想很多法子要把對方得到手，不然是不會罷休的。

第一名：雙子座

雙子座比較不喜歡平淡無奇，很多事情需要有新鮮感及追求刺激，他們才會有興趣，因此在感情上若是陷入不倫戀，會激發他們內心想佔有的慾望，甚至做超出道德的行為。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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