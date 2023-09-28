「腦袋像石頭」超固執三星座！金牛不意外、摩羯丟直球、這星座不爽馬上炸開
有些人總是過於死板，對很多事情都非常固執又不會變通，命理網站網好運分享，「這些星座非常不懂得變通」，快看看那些人最食古不化。
第三名：金牛座
金牛座一直都是非常固執的人，雖然很有自己的原則，但他們都只相信自己不太會去信任別人，導致錯過很多很好的機會，最後只能後悔為何自己就是不懂得變通。
第二名：牡羊座
牡羊座比較喜歡隨著心情做事，而且要正大光明，所以當別人做出有一點點他們覺得不合理的事情，就會與人發生爭執，但其實事情並沒有想像中嚴重，只是牡羊座不太會去切換角度思考。
第一名：摩羯座
摩羯座個性比較簡單又直接，對很多事情都是直來直往、直球對決，他們特別討厭耍陰招，能讓自己置身事外最好，雖說一切看似很正向，但也會讓他們比較不懂得去變通跟做人。
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