為什麼我存不了錢？原來財庫、福報都因為「這件事」流走了

你知道「有形的財庫」、「無形的福報」，為何會有漏洞嗎？很多人感嘆，這輩子存不了錢，明明做很多好事，卻沒法變成福報，從命理學來看，「財是養命之源」，精神上的福報也是很大的財富，想知道財庫和福報從哪裡流失嗎？湯鎮瑋老師分享影片，告訴你人的福報、財庫到底是從哪來累積？又可能從哪裡偷偷溜走？

人的福報來源，就是身、口、意，同樣的，福報也很容易從身、口、意流走。

身業：

佛家語：「地獄門前誰最多？出家眾。」

身就是行為，行為有造業嗎？譬如去傷害別人、侵犯別人的身體，就是身體的造業。還有一種是扮相造業，譬如修行的人或出家人，卻用「出家人」扮相去騙財、騙色，穿著袈裟，法相莊嚴，博取別人信任，卻是邊念經邊做壞事。另外，殺生也是身業的一種。

口業：

現代人最容易犯到的就是口業，例如常常罵人、說謊話、打妄語等，都是口業。例如一個口才很好的人，雖然靠著一張嘴賺到大錢，但也可能口無遮攔、或是說了很多謊，造了口業。人要盡量不造口業，但口業很難控制，老師建議如果察覺自己造口業，就馬上念佛號「阿彌陀佛」或是六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」來清口業。

意業：

意就是指起心動念，人很容易不小心就想歪，心要正，意要誠。當一個人長期起心動念不正，或是身口意修得不圓滿，面相上可能會出現變化。當一個人常常罵人，嘴巴可能慢慢變成「吹火口」，沒有生病時看起來也嘴歪歪的，這種人容易張口亂講話。

老師強調，要有智慧，堅守正法，從身口意累積福報。至於福報為何影響財庫？因為人能否賺錢，是因為有沒有福報。有福報就會有更多賺錢機會、健康的好機會，所以有形的錢財，也會受到無形的福報影響。老師特別提醒，如果本身是有影響力的人，更不能亂造業。

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