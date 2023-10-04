如何吃死死12星座？土象要求真誠、風象不能無聊、水象抵抗不了暖男暖女

不懂的另一半在想什麼，想要貼心卻總是用錯方法，反而達到反效果！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』到底～跟《12星座》怎麼相處？才能把他吃死死？！，建議參考太陽星座和金星。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

火象星座在大部分的時間都是很好相處的，一但發生爭執的時候，他們是標準的吃軟不吃硬，但是也不能太軟，火象星座是很喜歡有個性的人，不可以因為跟對方在一起就一昧的遷就，要能屈能伸，太軟的話反而變成他們把你吃得死死的。

當今天火象星座有情緒上來時候，先讓他把事情說完、發洩完，絕對不要硬碰硬，否則一定會兩敗俱傷。當他火象星座爆發的時候，事情的對與錯就不是顯得這麼重要了，只要站在他的那一邊，讓他們有被支持的感覺，等他冷靜下來絕對能好好溝通。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

面對土象星座一定要用心，土象星座是非常注重細節的，他們也會看很多小地方來判定你到底有沒有對他們認真。當土象星座認定你是他們的伴侶後，之前看到的那些偽裝、武裝都會卸下來，在各個方面滿足另一伴的需求。

想要把土象星座吃的死死的話，絕對不能讓他們覺得在感情失衡，他們會為了你做很多事情，但是這些付出不是不求回報的，談戀愛對他們來說是一種責任，他們要的愛是要有來有往的。

土象星座在感情裡是不需要花言巧語的，平凡的愛情是他們最渴望的，他們想看到另一半的穩定和真誠，光說不練對他們來說是一大禁忌，一定要腳踏實地的去有所行動，讓他們不用一直操心。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

要和風象星座談戀愛你絕對不能是一個無聊的人， 他們對於這個世界是充滿探索的慾望，太制式化的愛情對他們來說就代表著你不想經營這段感情。

要把風象星座吃的死死的一定要懂的製造驚喜，他們在感情裡面是很注重儀式感的。很多時候大家都不懂風象星座想要的是什麼，他們其實也只是想要一個依靠、一個穩定的肩膀，可是這個穩定感也不能讓他們感覺綁手綁腳，要拿捏好有點黏又有點不黏的約束方法。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

身為暖男暖女的水象星座對於感情的付出絕對比天高，相較火象星座的吃軟不吃硬，水象星座是一定只能用軟的方式去對待，絕對不能硬碰硬。

要把水象星座吃得死死的只要你也變成暖男暖女就好了，他們也會透過小地方去表達他們的愛意，也會去看小細節。但是水系星座一但遇到那種江湖老手，很會進攻小細節的人，就會像被灌了迷藥一樣，被牽著走。只要不要強求他們，用撒嬌的方式去對待他們，水象星座就會被拿捏著，所以也提醒各位水象星座要懂的保護自己！

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。