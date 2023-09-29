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回訊息誰是「句點王」？處女大小眼、天蠍懶得打字、這星座不回因為思緒飄走了

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
（示意圖／Ingimage）
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想聊天卻始終得不到對方的回覆？這些星座回訊息都很看心情。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』12星座誰是回訊息的句點王？！常常讓你不知道怎麼接下去‼️🤣，建議參考太陽星座和水星

▎牡羊座 跳躍式聊天

牡羊座基本上如果看到有訊息，就會有想要點開的衝動，如果牡羊座回覆訊息很敷衍或是不回訊息的話，有很大的可能是他們覺得不重要，或是他們手頭有事情正在忙，沒有辦法回覆。

如果發現你跟牡羊座聊天的時候，他們常常有一搭沒一搭的話，就要做好心理準備，他們有可能是不想跟你聊天。通常牡羊座會跳躍式聊天，內容不會拘泥一個點上，他們滔滔不絕想到什麼說什麼，但是如果今天他們對聊天對象沒有興趣，就會比較敷衍了事。

▎天秤座 不回其實是忘記

大部分的天秤座對於回訊息好像都不是那麼在意，除非是很重要的事情，他們才會有可能積極的回覆。天秤座不是不回訊息，而是他們常想著「等等再回」，結果後來就忘記這則訊息的事情，導致已讀不回。

天秤座在面對不知道怎麼回覆的訊息時，會用貼圖來代表文字，有時候會不太懂貼圖的意思，其實不用太在意，他們只是禮貌性的回覆一下 ，可是這也不代表他們想跟你聊天。

▎天蠍座 打字好麻煩

不喜歡說廢話的天蠍座比較少用文字來說事情，他們覺得用電話或是面對面溝通更有效率，有時候你會發現他們回覆的訊息都很簡短，但如果這件事情很重要的話，他們一定會馬上打電話直接跟你討論。

天蠍座不喜歡在文字上面花太多時間，他們有讓空氣瞬間凝結的能力。有時候想跟他們聊天選錯話題的話，你會得到冷冷的回覆，甚至被句點，天蠍座會用這種方式讓你打退堂鼓。

▎水瓶座 回不回看心情

水瓶座其實比你想像中還要敏感，常常因為一點小動靜就觸景傷情，開始想東想西。水瓶座是「完全看心情回訊息」的代表人物，有時候句點對方，其實是不小心的，可能是你的問題讓他不知道怎麼回答，甚至有點尷尬；有時候是因為你講到了某些關鍵字，讓水瓶座開始陷入自己的思考漩渦，所以一直得不到回覆。

▎處女座 超級大反差

很多處女座回訊息都是能省則省，當然這也取決於你在他們心目中的位置，如果是朋友或是家人要問問題，他們會簡短精準的回覆你，但是字數也不會太多。

處女座面對自己有興趣的人，其實反差非常大，除了秒回訊息外，也意外變得非常好聊，當然這也要看你跟這個處女座熟到哪種程度。如果想接近處女座，他們會觀察你問的問題，如果他們有反問你問題的話，就代表他們有一點興趣，否則處女座絕對是可以三秒句點掉對方的。

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