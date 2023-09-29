快訊

中秋節極陰！這4生肖「賞月別太久」當心沖煞撞邪、破財

習近平國慶招待會講話：「祖國完全統一」任何勢力都阻擋不了

曾文水庫滿水「湖景再現」！ 攝影達人拍攝枯旱對比畫面

中秋節極陰！這4生肖「賞月別太久」當心沖煞撞邪、破財

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為杭州西湖賞月示意圖。新華社
圖為杭州西湖賞月示意圖。新華社

28日就是中秋節，在這個闔家歡聚的節日，有4生肖「容易沖煞」，賞月不得賞太久，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

小孟老師在臉書說明，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。小孟老師提醒，有4個生肖不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後賞月太久，4生肖分別如下：

屬虎：

屬虎中秋要注意避免中秋賞月過久，容易沖財帛或資源的宮位，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺。

屬馬：

屬馬中秋賞月過久要留意健康較差，賞月時要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

屬蛇：

屬蛇中秋賞月易沖沖精神宮位，容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣。

屬鼠：

屬老鼠的民眾，要小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

發財了！10月財運極佳星座Top5 第一名「賺錢管道很廣」：收入大提升

當12星座心動了！白羊會一直鬧你、天秤變害羞、兩星座「秒回訊息」

威力彩今晚上看9億！4星座4生肖「有財氣」吃月餅迎接財富自由

中秋許願最靈驗！命理師教「家中擺花」招桃花、求財轉運就靠這天

相關新聞

中秋節極陰！這4生肖「賞月別太久」當心沖煞撞邪、破財

小孟老師在臉書說明，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。小孟老師提醒，有4個生肖不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後賞月太久，4生肖分別如下：

每日星座運勢／天秤積極樂觀的態度 才能避開惡運

2023-09-29牡羊座短評：今天運勢較低，克制自己情緒。【整體運★★☆☆☆】今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作

「腦袋像石頭」超固執三星座！金牛不意外、摩羯丟直球、這星座不爽馬上炸開

有些人總是過於死板，對很多事情都非常固執又不會變通，命理網站網好運分享，「這些星座非常不懂得變通」，快看看那些人最食古不化。

10月份生命靈數分析：1號人發光運勢上漲、4號人開始懷疑人生

引用五數指引作為十月的開端：綻放在深夜，告訴你這一切危險的直覺，如此絕對，如同深夜沙漠裡綻放的仙人掌花般濃烈，美好的誤解轉瞬已不在，錯了也無所謂，是時候退。

戀愛最討厭被人管星座！風象全上榜、2星座「青少年上身」跑給你追

是安全感不夠還是另外一半不受控？想要管住另一半，結果對方越來越調皮，有可能是用錯方法。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』管太多‼️絕對會搞失蹤‼️消失給你看的星座😫，建議參考太陽星座、月亮星座和金星。

【雙星組合2.0】天機巨門 – 自視甚高的軍師

天機巨門的「纏鬥」功夫也適用在面對自身的問題；同一個問題，可以歷經數年依然膠著未解決；年復一年，依然卡在某個困境中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦