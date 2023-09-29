中秋節極陰！這4生肖「賞月別太久」當心沖煞撞邪、破財

28日就是中秋節，在這個闔家歡聚的節日，有4生肖「容易沖煞」，賞月不得賞太久，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

小孟老師在臉書說明，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。小孟老師提醒，有4個生肖不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後賞月太久，4生肖分別如下：

屬虎：

屬虎中秋要注意避免中秋賞月過久，容易沖財帛或資源的宮位，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺。

屬馬：

屬馬中秋賞月過久要留意健康較差，賞月時要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

屬蛇：

屬蛇中秋賞月易沖沖精神宮位，容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣。

屬鼠：

屬老鼠的民眾，要小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

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