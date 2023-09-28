威力彩今晚上看9億！4星座4生肖「有財氣」吃月餅迎接財富自由

威力彩連槓27期，今（28）日威力彩頭獎獎金上看9億元。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書點名4星座、4生肖有財運，中獎機率超高。小孟老師指出，有人問算命師為何算不中號碼？卻一直在PO文？老師解釋：「因為算命師命中根本沒有中獎運，所以我們很認真幫助有福報的人擁有財運」，也希望大家命中有福報，搭配老師所說就能中獎。

第4名：魔羯座

小孟老師表示，天王星順行落在魔羯座偏財宮，28日充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想財神爺的樣子，並找一個碗盛水，再用筷子敲碗3下，讓財神知道你在哪裡，喝下水後可以獲得財神的財氣。

幸運數字：1、4、3、5

第3名：獅子座

小孟老師指出，金星落在獅子座，代表獅子座能得到四周的財運，金星象徵維納斯（♀），建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下這個♀符號，再把抄票拿去下注，說不定能會好手氣。

幸運數字：3、6、8

第2名：處女座

小孟老師透露，水星在處女座命宮，代表財氣充沛，加上水星引力，可以導入財氣到財帛宮位，建議民眾下注前找個紅包袋，並在裡面放入1元、5元、10元及50元硬幣，加起來為66元，象徵六六大順，在下注前要先將錢放入口袋中，說不定能有神奇好運出現。

幸運數字：1、3、4、6、9

第1名：雙子座

小孟老師分析，太陽、火星落入雙子座的偏財宮位，顯示28日偏財運勢爆發力十足，而火星屬熱氣，建議在28日購買威力彩前喝杯溫開水，或者在溫開水、溫飲下方貼張圓形紅紙再喝水，可以催動強烈財氣，吸引財運上門。

幸運數字：1、6、2、9

幸運財位：

絕佳財運方位「正北方」，建議可以找住家或辦公室北方的投注站，可以獲得好財氣。

幸運時辰：

財運最佳時機落在「早上9時至11時」、

「下午3時至5時」。

生肖屬牛、兔、蛇、馬者，也有絕佳好運，

但生肖羊遭沖，建議找人選號。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。