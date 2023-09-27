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2024總統大選誰最有「帝王相」？ 命理師給答案：2人有權力

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(右2)、鴻海創辦人郭台銘(右1)。圖／聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(右2)、鴻海創辦人郭台銘(右1)。圖／聯合報系資料照

2024總統大選在即，外界都在關注4名參選人的動向，推測誰最有機率當選。日前命理師簡少年從紫微斗數看，發現「國民黨總統參選人侯友宜後半有力」，尤其會有女生來幫他，無黨籍郭台銘是「七殺獨座」，不是帝王星，民眾黨參選人柯文哲跟民進黨參選人賴清德則是最有權力之相的「巨門化權」。

簡少年在命理節目「命運好好玩」，以紫微斗數「太歲入卦」來預測總統大選，分析侯友宜是「太陰化科」，未來選舉後半段會越來越發光，可能會有「女生來幫忙」。郭台銘則是「七殺獨座」，七殺星並非帝王星，特色是「孤獨」，不過選舉就是要得到許多人的幫忙。

柯文哲跟賴清德都是醫生，兩人雖然同屬豬，都有「巨門化權」的相，代表說話很有權力，有權力之相，但出生月不同，柯文哲是辛未年生，屬於天機左右，一般天機不會稱王，而是屬於軍師，因為「軍師稱王很容易會出問題」，賴清德則是癸酉月所生，屬於太陰化科，以刪去法來看，賴清德可能會得勝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

賴清德 柯文哲 郭台銘 侯友宜 2024大選 2024總統選舉

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