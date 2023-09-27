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當12星座心動了！白羊會一直鬧你、天秤變害羞、兩星座「秒回訊息」

聯合新聞網／ 12talks
圖為戀愛式意圖。圖片來源/ingimage
圖為戀愛式意圖。圖片來源/ingimage

時序已經入秋，秋天讓人多愁善感，卻也是戀愛開始的好季節。秋天的你有心動的感覺嗎？當12星座開始心動了，又會有什麼樣表現方式呢？快來看看吧。

▎白羊座 像小孩一樣

．故意惹你生氣

．你越不喜歡的越要做

．故意學你講話

．會捉弄你，耍幼稚

▎金牛座 訊息露出馬腳

．回覆速度開始變慢

．開始用表情符號

．臨時的邀約會應約

．開始和你聊起小時候

▎雙子座 很依賴

．什麼都要問你

．突然什麼都不懂

．很好奇你在做什麼

．突然失蹤，但又突然出現

▎巨蟹座 關心你的一切

．開始在意你幾點睡覺

．對你身邊人開始吃醋

．邀請你到自己家裡

．你的訊息秒回

當有心動的感覺，害羞的巨蟹開始會秒回訊息。圖片來源/ingimage
當有心動的感覺，害羞的巨蟹開始會秒回訊息。圖片來源/ingimage

▎獅子座 突然軟弱

．總是和你說自己心情不太好

．喜歡你的陪伴

．很喜歡問你的意見

▎處女座 X光出動

．開始對你很多挑剔

．你的動態秒看

．你換了髮型什麼都會第一個發現

．不主動，但你主動不會拒絕

▎天秤座 變得不知所措

．開始害羞起來

．本來可以開玩笑，現在不行

．故意不和你說話

▎天蠍座 對你過去開始關心

．對於你的事情暸如指掌

．與你分享自己的喜愛

．會在意你每天的行程

．吃醋很明顯

▎射手座 什麼事都問你意見

．射手開始在意你的想法

．總找機會找你聊天

．不管什麼話題都會一直聊下去

▎魔羯座 突然出現

．會製造機會相遇

．調查你的時間表

．常常想見你，就算自己再忙

．訊息秒回

▎水瓶座 若即若離

．與朋友的對話內容都關於你

．不停找共同話題

．突然冷淡

．又突然熱情

▎雙魚座 變得愛打扮

．突然注重自己的打扮

．關心你喜歡的類型

．突然改變髮型，髮色

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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