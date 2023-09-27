當12星座心動了！白羊會一直鬧你、天秤變害羞、兩星座「秒回訊息」

以馬斯克公佈在自傳的出生時分，他的吠陀上升太陽星座皆是雙子座，天生的好奇寶寶，聰明反應快，邏輯思考能力特別強，這點應該是遺傳到他不老名模母親，因為馬斯克的命宮就是很旺的水星跟太陽合相，水星在命宮代表「方向」的力量，同時也是母親的宮主星.再加上月亮在獅子座的他內在是一個非常有爆發力且企圖心超強的獅子座！而掌管他事業宮的星座是外星寶寶雙魚座，所以從小他就充滿了各種奇思妙想，並且篤信外星人的存在！

2023-09-27 16:03