當12星座心動了！白羊會一直鬧你、天秤變害羞、兩星座「秒回訊息」
時序已經入秋，秋天讓人多愁善感，卻也是戀愛開始的好季節。秋天的你有心動的感覺嗎？當12星座開始心動了，又會有什麼樣表現方式呢？快來看看吧。
▎白羊座 像小孩一樣
．故意惹你生氣
．你越不喜歡的越要做
．故意學你講話
．會捉弄你，耍幼稚
▎金牛座 訊息露出馬腳
．回覆速度開始變慢
．開始用表情符號
．臨時的邀約會應約
．開始和你聊起小時候
▎雙子座 很依賴
．什麼都要問你
．突然什麼都不懂
．很好奇你在做什麼
．突然失蹤，但又突然出現
▎巨蟹座 關心你的一切
．開始在意你幾點睡覺
．對你身邊人開始吃醋
．邀請你到自己家裡
．你的訊息秒回
▎獅子座 突然軟弱
．總是和你說自己心情不太好
．喜歡你的陪伴
．很喜歡問你的意見
▎處女座 X光出動
．開始對你很多挑剔
．你的動態秒看
．你換了髮型什麼都會第一個發現
．不主動，但你主動不會拒絕
▎天秤座 變得不知所措
．開始害羞起來
．本來可以開玩笑，現在不行
．故意不和你說話
▎天蠍座 對你過去開始關心
．對於你的事情暸如指掌
．與你分享自己的喜愛
．會在意你每天的行程
．吃醋很明顯
▎射手座 什麼事都問你意見
．射手開始在意你的想法
．總找機會找你聊天
．不管什麼話題都會一直聊下去
▎魔羯座 突然出現
．會製造機會相遇
．調查你的時間表
．常常想見你，就算自己再忙
．訊息秒回
▎水瓶座 若即若離
．與朋友的對話內容都關於你
．不停找共同話題
．突然冷淡
．又突然熱情
▎雙魚座 變得愛打扮
．突然注重自己的打扮
．關心你喜歡的類型
．突然改變髮型，髮色
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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