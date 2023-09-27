世界首富馬斯克命盤曝光！塔羅密碼「戰車」+「死神」一生旺到嚇死人

會寫這篇文章其實純粹想探討關於南北半球論紫微八字的問題，因為當初發明「紫微」「八字」系統是中國人，所以論命都是以北半球為準！時至今日南半球命盤究竟要怎麼看？在華人術數界一直是眾說紛云。

相信很多人都非常好奇馬斯克的命盤究竟長什麼樣子

李靜唯指出，目前在八字界最常見的作法是，把月柱換成對沖的地支，原理不難理解，其實就是因為南北半球的四季顛倒的緣故，但年日時其實都沒有改變。我們做一個假設：如果人的命運就這麼一條，那麼同一個出生時間裡，無論你算的是八字、斗數或占星應該都必須是同一個結果，如果算出來運勢不同，那肯定有一種算法是錯誤的。

不過印度吠陀占星因為必須換算出生地經緯度，所以比較沒有爭議！以馬斯克公佈在自傳的出生時分，他的吠陀上升太陽星座皆是雙子座，天生的好奇寶寶，聰明反應快，邏輯思考能力特別強，這點應該是遺傳到他不老名模母親，因為馬斯克的命宮就是很旺的水星跟太陽合相，水星在命宮代表「方向」的力量，同時也是母親的宮主星.再加上月亮在獅子座的他內在是一個非常有爆發力且企圖心超強的獅子座！而掌管他事業宮的星座是外星寶寶雙魚座，所以從小他就充滿了各種奇思妙想，並且篤信外星人的存在！

再看看馬斯克的塔羅密碼只有簡單的兩個塔羅牌：

人格靈魂「戰車」

愛情財富「死神」

乍看之下就是典型的「過動症+強迫症」的組合，因為「戰車」是永遠停不下來的，不但可以一心多用還有用不完的精力！愛情財富皆在「死神」，代表不論是愛情還是事業都不斷在結束跟重整，愛情在「死神」愛得很深斷的也決絕，財富在「死神」其實是很棒的，雖然容易情緒化花費，財運大起大落，但天生對金錢就有特殊的敏銳度，每每在缺錢的時候也容易逢凶化吉絕處逢生！馬斯克不但擁有巨蟹座的感性也有天蠍座的執著，再加上他也對外公開他有亞斯伯格症，這樣的人格特質其實就是「天才+外星人」的組合。

不過馬斯克「塔羅密碼」都是非常感性的水象星座，第六感特別強，賺錢隨心所欲，敢賺也敢賠！巨蟹座特別重視子女，而且孩子也旺到他的事業財運，所以首富的孩子生得越多越有錢阿！

2022馬斯克創下財產損失2000億美元的金氏紀錄，2023/4/20 SpaceX火箭升空4分鐘爆炸，40億美元瞬間就沒了，堪稱史上最昂貴的煙火，可馬斯克始終秉持他的「失敗成功學」，從未向失敗低頭！

馬斯克的吠陀占星大運從2000年一直旺到現在，2022-2023堪稱首富的多事之秋，但是從2023/11月開始一直到2026年/11月運勢將會直上雲霄，尤其跟外太空或人工Ai有關的領域將會大幅度成長！2030年之後馬斯克更是走16年超級木星大運，不但桃花爆棚子孫滿堂，也許真的有一天他會搬到外星球去住！看了首富的星盤真的不能太過羨慕，因為命運是無法比較的！祝福這個冒險不設限，熱情擁抱失敗的外星人首富！

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