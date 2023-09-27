本周生肖運勢／狗財星高照、羊先苦後甘、龍愛情甜蜜「偷偷藏不住」

命理專家曼樺老師分析，9/24-9/30各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.狗

本周運勢紅不讓，財星照耀，為第一名。厚積薄發的功力與市場好評，讓你終於得到應得的回饋及成果。

2.牛

本周運勢轉強，為第二名。尤其上半周大利，心情開闊，努力把握機運，展現工作雄心，行運在當下。

2.羊

本周運勢再起，同為第二名。別人休假你仍在工作，驛馬星動，經常出差，吃得苦中苦，方為人上人的贏家。

3.龍

本周運勢在困難中突圍向上，為第三名。工作表現總算有了自己的心得，好久以來的信心指數大增，有利於財運。

3.馬

本周運勢努力向上，有付出有收穫，同為第三名。你的勇猛善戰確實能帶領團隊衝出一片好業績，只是人際和諧關係要注意。

【財運前三名】

1.狗

守候多時，運籌帷幄，經過時間的考驗，本周大案子終於簽訂，財源廣進，財星光臨，豐收的一周。

2.龍

本周財運屬於正財，工作上的經驗轉換，以及團隊優點的合作，抓住機會，節省時間成本，所換取來的。

3.羊

本周財運來得頗為辛苦，經過許久的規劃，促成，才終於見到金錢落袋為安。總算鬆了一口氣，努力還是有收穫的。

【感情運前三名】

1.龍

本周愛情運甜到最高點，兩岸工作的兩人，終於你搭影另一半不再分離，趕緊結婚，守候在一起。

2.牛

本周愛情運勢高漲，特別利於未婚男女。有機會在舊識中重新了解或是朋友聚會中遇上心儀的對象，展開順利的交往。

3.羊

本周愛情運當旺，未婚女性紅鸞星動，無論是近水樓台或是遠方異地之戀的發生，都是有可能的，把握難得緣分到來。

3.馬

感情運不錯的一周，藉由中秋連續假期一家團圓。平凡就是安穩的生活，在家烹飪，喝茶配月餅，不要到處奔波真開心。

【健康運前三名】

1.狗

健康運佳，退休生活依然健康忙碌。利用空餘時間幫忙鄰里公益活動，大人小孩都受你幫助，深，心都快樂。

2.羊

健康運佳，經過適當的減重及瑜珈課程，感受身體變輕盈的愉悅，努力減肥，鍛練體力中。

3.牛

本周健康運不錯,秋天是個睡覺天，涼涼的天特別適合賴床，周末假日難得的補眠，清閒自在與小小的放任。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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