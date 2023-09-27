這個星座最「雙標」！自己可以不回訊 但你要秒回
10月是天秤座的月份了，談到這個星座，除了顏值高、氣質好、人緣佳，種種面面俱到外，還有一樣最讓人有同感的就是「雙標」。但是他們往往不自覺，雖然雙標，但卻還要強調自己很客觀。現在就一起來看看，他們到底雙標在哪裡？
天生矛盾體
天秤人緣看起來是最好的，但其實交心的朋友並不多。有時候很勤快，有時候又很懶。覺得這個可以，那個也行。想卷卷不動，想擺爛擺不平。
經常陷在尷尬的灰色地帶，容易對自己失望，恨自己為什麼都沒什麼性格，經常會想像自己能夠成為這樣或那樣的人，又自我說服沒必要成為這樣或那樣的人。沒有絕對的標準，自然就雙標甚至多標啦。
對喜歡的人自帶濾鏡
對待別人：他好蠢啊。
喜歡的人的如果耍笨：他有一種清澈的可愛。
對待別人：他話好多好吵！
喜歡的人如果聒噪：他性格好好，好有趣。
對待別人：我最討厭這種做作的人了。
喜歡的人如果裝模作樣：只是每個人性格不一樣而已。
看到了嗎，這就是天秤的大型雙標現場。雖然天秤總是一副老好人的樣子，但其實看不慣的事也挺多，常常在內心默默吐槽別人的事，只不過很少表現出來而已。但是！一旦天秤喜歡你認可你，看你的眼神就自帶濾鏡，覺得你哪裡都好，幹出什麼蠢事都情有可原。根本沒有什麼公平可言，愛就是偏心，愛就是無條件的支持。
希望自己被特別對待
天秤自己可以不回訊息，可以態度敷衍，但如果你敢這樣你就死定了。自己可以懶，但是看到你也犯懶，就會不停巴拉巴拉的抱怨。天秤對喜歡的人會有【要求】，自己可以做的事，對方不能做。
因為他們需要很多很多愛，只有充分感受到自己被特別對待，感受到自己可以享受「特權」，才會露出最真實，最可愛的一面。當然，別誤會天秤有多跋扈，天秤還是很講公平的，從你那裡占到的便宜，會以另外的方式還給你，甚至比你給的更多。
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