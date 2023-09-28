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中秋許願最靈驗！命理師教「家中擺花」招桃花、求財轉運就靠這天

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為玫瑰花示意圖。圖片來源/ingimage
圖為玫瑰花示意圖。圖片來源/ingimage

明天就是中秋節了，湯鎮瑋老師分享，「2023中秋招財轉運法」，教你簡單招財、招桃花、許願大成功。老師說，中秋節是國曆9月29日，也是月光菩薩誕辰日，中秋節當天很適合許願，因為中秋節月圓也會讓心願圓滿，中秋在十二地支中代表農曆的「酉月」，也是「桃花月」，也是「有求必應，心想事成」的月份。

中秋可以這樣做：

一、拜土地公或是求財水、健康水

如果你平常就會拜拜，中秋節當天早上7時到11點、13時到15時，這三個時辰可以去住家或是公司附近的土地公廟拜拜，供品記得帶甜食水果，總數湊成三樣或五樣，土地公掌管大小事，所以求財、求事業、求感情都可以。如果想要買賣房子，也很適合拜土地公，祈求順利，也可以拜地基主，可以說希望房子早日遇到有緣人。

如果平常沒有拜拜習慣，這三個時辰也可以買一打礦泉水，擺在吉方位。中秋節當天，如果想求財運，就把礦泉水放在西方，求健康就放在東方。放好之後，同時在這方位點檀香或藏香，順便熏一下水，去接引財神能量。

二、求人緣、桃花

如果你希望貴人運更好、小人遠離，自己人見人愛，甚至是要戀愛的話，中秋節是很適合求桃花的日子。

中秋桃花吉時是從9月28日的晚上23時到9月29的凌晨1時，桃花能量最強的方位在西南方，如果想求愛情，可以準備9朵或9的倍數「不帶刺的玫瑰花」，紅色或粉紅色都可以，祈求好桃花。

如果想求全家貴人運旺、和合如意，就不要放玫瑰花而是改放百合花，注意是九朵不是九支百合，放在西南方。

這裡有小撇步，如果是求個人愛情桃花，請把玫瑰花放在自己房間西南方。如果是幫全家人一起求同心、和合如意、或是貴人運，就放百合花在客廳西南方。

三、如何許願？

中秋節想要許願，要準備蠟燭和玻璃容器，裡面放五色水晶，綠色、粉紅色、黃色、白色、黑色。最下面放綠色水晶（木）、接著粉色水晶（火）、黃色水晶（土）、白色水晶（金）、黑色或藍色水晶（水），再另外準備一個紅包袋，裡面象徵性放一百元，紅包袋上寫好你的姓名和心願，把紅包壓在五色水晶玻璃下面，然後把準備好的蠟燭放在五色水晶上面，看要求什麼就放什麼方位。

求財運、事業運放西方，求人緣桃花、貴人、生小孩就放西南方，求健康放東方，把許願蠟燭放在適合的方位。

中秋當天許願吉時在晚上21時到23時，許願磁場有求必應。蠟燭至少點燃2鐘頭，一直放著到天亮也可以。老師也祝大家心想事成。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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中秋節 土地公

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