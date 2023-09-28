【雙星組合2.0】天機巨門 – 自視甚高的軍師

“ 身為「軍師」，天機巨門最擅長的戰術就是「近身纏鬥與交鋒」；也就是在雙方一來一往之中，利用巨門絕佳的細膩觀察力，配合天機靈活機巧的策略，殺得對手無暇接招而節節敗退。 ”

從論命的經驗來看，天機巨門的「纏鬥」功夫也適用在面對自身的問題；同一個問題，可以歷經數年依然膠著未解決；年復一年，依然卡在某個困境中。

畢竟，壯士斷腕、快刀斬亂麻，都不是天機巨門處理問題的慣用手法；抽絲剝繭、在細微處找線索與突破，才能顯現天機巨門的與眾不同。

但是與眾不同畢竟需要付出代價，事後擁有「與眾不同」的評價固然令人沾沾自喜；在狀況未明、前景未卜的困境中要「與眾不同」地想方法突破或解決問題，其實考驗著當事者的自信與底氣。

因此，也不難想像: 為什麼天機巨門的組合是「成癮者」的高風險群?

一旦當事者陷入「剪不斷理還亂」的困境時，往往必須靠著「外力」(酒精、藥物，甚至是毒品)來緩解自己的焦慮，降地不安的情緒。而當天機巨門的組合中有了化忌或是煞星時，「成癮」的風險也隨之升高。

【推薦閱讀】你可以選擇吃或不吃! – 人生抉擇的兩難與必然

【推薦閱讀】 雙星組合 – 天機巨門

天機巨門的原型 – 自視甚高的軍師

天機的原型是謀士、策士、軍師，希望能覓得賞識自己才華的伯樂，靠著自己聰明的腦袋，為伯樂規劃設局，進而為自己贏得令人稱羨的功名利祿。

因此，天機「聰明外顯」的個性不是沒有原因的；如果不能展現自己的聰明，伯樂又怎麼能夠找到自己呢?

但是同宮的巨門，就不會走與天機類似的風格。

巨門的原型是明查暗訪、專門除弊、揪出禍害的御史大夫。既然要查弊、除弊，當然就要隱藏真實身分，暗中觀察訪視；等到時機成熟之後，一舉揪出弊端或是禍害。

這種工作除了要具有敏銳的觀察力之外，更要有隱身暗處、低調沉穩的特質，不到關鍵時刻不出手，不到必要時刻不開口。

(想像一下: 「米其林密探」在訂位或是抵達餐廳時，應該不會大剌剌地告訴所有人: 「我是米其林密探」吧?)

因此，一個要外顯(天機)，另一個要低調(巨門)，兩顆星放在一起能不矛盾嗎?

事實上，天機巨門所處的紫相盤(紫微天相同宮)本身就擁有許多矛盾的組合，如紫微天相、太陰太陽。

【推薦閱讀】 我不是矛盾，而是你看不懂 – 談談六種矛盾的雙星組合

其中夫妻宮裡的太陰太陽，常兌現婚姻感情中的一明一暗；有些維持同時有兩個伴侶，有些則同時和兩個人交往。更有人對初戀情人懷念特別多，雖然最後與其他人結婚，但始終將初戀情人放在心中重要的位置，難以忘懷。

【推薦閱讀】 你是必娶悍妻還是易犯小人? – 紫微斗數中的意象與思維

就連同為財星的武曲與天府，兩者雖都愛錢，但是取財的方式與手段、思考邏輯也大異其趣。

【推薦閱讀】 天府星和武曲星適合做朋友嗎?

因此，一個本身就頗為矛盾的組合，在行運的過程中又不斷地遇上矛盾的組合，甚至矛盾到「懷疑人生」也是可以理解的。

矛盾歸矛盾、懷疑歸懷疑，但是有一件事卻是天機與巨門的共識 - 討厭和不聰明的人相處! (不喜歡和笨蛋在一起!)

聰明精靈、心思細膩、觀察力入微，讓大部分的天機巨門比身旁的人更能快速地理解生活中的大小事；和其他星曜組合相比，天機巨門就會覺得身旁的「笨蛋」多到令人髮指。

但是天機巨門的聰明過人會讓他們擁有超越常人的快意人生嗎?

其實並沒有!

從實際的案例來分析，主要的原因不外乎: 見樹不見林而忽略關鍵因素，以及過度倚賴思考以致行動力不足。

都是空宮惹的禍?

雖然先前已經討論過空宮與宮內有主星的差異，但是如果用一個比較簡單的觀念來詮釋，就是: 有主星的宮位，主星主導的力量較強；空宮因為沒有主星，所以可塑性比較強。

【推薦閱讀】 虛位以待 – 來談談主星正坐與借坐的差異

主導性和可塑性其實是蠻中性的描述，不帶任何的褒貶與好壞的判斷。

然而，主星與適當的吉星結合固然可以產生正面的力量，但是主星若與煞星結合所產生的負面力量也會很難導正。

同樣地，可塑性強遇到好的環境配合固然可以造就絕佳的結果，但是可塑性強遇到不好的環境也會形成難以挽回的負面結果。

天機巨門坐命，遷移宮及官祿宮是空宮，只有財帛宮有天同。

財帛宮、官祿宮與遷移宮除了代表字面上的意義之外，更深一層的意涵是與命宮(以及宮內主星)，形成一個相互配合、砥礪的團隊，執行坐命者面對環境的應變力(遷移宮)、價值取向與處理(財帛宮)以及行事風格與處理事務的手段(官祿宮)。

正因為三方四正有兩個空宮，代表群體力量有限、主導性較差、自制力不足，坐命者在遭逢挫折、困難之際，很容易就找一條最方便、輕鬆的路來走。

從命理分析的角度來看，坐命者的自我覺察能力往往決定他們如何面對這種主導性較差的先天不足。

自我覺察力強，則很快就可以從環境、自身的條件、一般性的運作模式中，摸索出自己可以與眾不同的方向與道路。

如果自我覺察力較差，容易受困於小是小非，受制於自身慾望的驅使，沒有明確的方向或目標，過著不上不下、活過一天算一天的日子；內心自覺高人一等，就會把自身的不順遂、不得志，都歸因於外在環境，或是歸咎於週遭的人事物與自己格格不入。

尤其是當甲年或庚年出生(或是運行甲干或庚干大限)，擎羊及陀羅分別進入這兩個空宮，所造成的負面影響力更是不容小覷。

如果命宮是空宮，遷移宮有天機巨門的組合(空宮借對宮天機巨門坐命)，財帛宮有天梁，官祿宮有太陰太陽，福德宮更有適得其所的福星天同。個人風格雖不似天機巨門強烈，但是人生其他面向較為充盈踏實。

然而，空宮借對宮天機巨門坐命所面臨的最大風險就是命宮有煞星進入。

如果將對宮及三合中的其他兩宮視為一個輔佐本宮(命宮)的團隊來看，原本是空宮借對宮天機巨門坐命，但是有煞星進入命宮，就像是空有一個戰力堅強的輔佐團隊，卻來協助一個昏君或是暴君。

畢竟命宮主星主導一個人的行為模式，坐命者勢必要花費更多的心力來對抗煞星所帶來的負面力量。





【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】