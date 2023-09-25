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今開發票、8億威力彩！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名組合「錢財滾滾而來」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能尋獲適合自己的工作，快速賺進財富，有人則透過平台做些廣告，財運就能滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬兔

如果你想要兼職做外快，這周可是一個非常好的時機，有機會可以在短時間內尋獲適合自己的工作，不僅可以很快上手，而且工作上的氣氛也很融洽，最重要的是薪資待遇也不錯，能快速賺進額外的財富，不過請你記得要理智一點，還是必須以正業為主，千萬別本末倒置。

第四名：血型O型+生肖屬鼠

如果你是從事畜牧養殖或務農等相關產業的人，一定要好好專注在自己的工作上，本周的財運雖未現前，但是一分耕耘，一分收獲，只要你好好努力，維持最良好的品質，等到收成的時候，將會賣出一個非常漂亮且豐厚的價錢，屆時你能感到付出沒有白費，辛勤後的果實最甜美。

第三名：血型A型+生肖屬猴

從事維修類別的人，例如水電、土木，以及3C等相關工作者，本周的運勢將向上提升，會遇到許多客戶前來尋求協助，雖然問題非常複雜繁瑣，但只要你能細心處理，就能讓客戶感到滿意，但千萬不要坐地起價，一定要童叟無欺，最好還能給些折扣，未來他們將推薦更多的人前來消費。

第二名：血型O型+生肖屬狗

所謂民以食為天，如果你是從事小吃店或攤販生意的人，在這段時間裡，將會莫名其妙的多了許多新客人前來消費，讓自己賺進大把鈔票，主要是因為你的競爭對手可能正在休業中，所以趕快多多備料，並拿出最好的品質，以及充滿親切的服務態度，讓客人一試成主顧。

第一名：血型AB型+生肖屬馬

以論件計酬方式的個人工作者，例如律師、設計師、命理師等，這周的財運非常旺盛，你可以在各平台做些廣告，多多的宣傳自己，將有機會獲得許多人的關注，前來諮商詢問，只要用最感同身受的方式解決客人的需求，就能得到青睞和好名聲，讓你的生意扶搖直上，財運滾滾而來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運 財富

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