周一威力彩頭獎飆8.1億！4星座4生肖「財神爺愛你喔」

威力彩連槓26期，今（24）威力彩頭獎獎金上看7.2億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運強」，中獎機率超高。老師強調：「命中有福報再搭配老師所說，就能中獎」，希望你就是那個幸運兒。

◆Top4：獅子座

獅子座太陽與婚神星落入，顯示幸運之神光臨，建議多穿粉色衣服或配帶粉色飾品能讓你財運加分。小孟老師透露開財運白魔法，下注前在桌上觀想紅光，再用筆敲三下，簽注能得到婚姻之神朱諾前來祝福，讓你9月25日充滿財氣喜悅。

◆Top3：金牛座

木星落在金牛座，顯示金牛座財富氣場很旺盛，木星能量屬於大地木頭能量，建議下注前可前往樹下深呼吸，吸取大地之氣，再前往投注站下注，說不定能匯聚天地五方之財氣抱得頭彩。

◆Top2：水瓶座

月亮落在水瓶座，而且方位角是243，2為皇后之數，顯示水瓶座渾身充滿皇后之氣，建議您不妨在下注前觀想「鳳凰」，或者找屬龍之人幫您下注，就能讓氣場噴飛轉化為財氣貫滿全身。若您剛好屬龍又水瓶座，恭喜你財氣一飛沖天，不妨小試手氣，說不定能成為億萬富翁。

◆Top1：雙魚座

雙魚座海王星落入，9月25日運勢非常旺盛，會有好運降臨，下午2：15到3：15，是你財氣最旺的時刻，日出方位角為26，2+6為7，8為發。顯示只要你配帶圓形物品與配飾到投注站下注，就能堆積無限財富，讓財氣圍繞在你身邊。

幸運時辰

早上07時至11時，

晚上7:00-8:00

幸運生肖

好運生肖狗、龍、羊、馬

幸運方位

財神位在東北方，建議往住家或辦公室東北方行走，找一間你喜歡的投注站，說不定億萬富翁就是你。