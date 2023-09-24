12星座容易犯什麼罪？金牛內線交易、獅子挪用公款、這星座連環殺手最多
俗話說，「歹路不能行」，我們都知道人應該守法，不該犯罪，但人難免受到誘惑，也有可能一不小心就淪為罪犯。對12星座來說，各自容易犯下什麼罪行呢？有的是自己個性的問題，有些是犯罪了卻不自知，快看看吧！
▎白羊座／衝動傷害
白羊座的個性直來直往，脾氣火爆，如果踩到地雷時，很容易衝動傷害他人，像小孩一樣的推撞是常態，所以要好好控制自己的脾氣喔！
▎金牛座／金融詐騙
金牛座對數字很敏感，也很容易聽取他人在投資上的意見，如果為了貪一點的小便宜，會有機會從不法途徑獲取消息，有時連犯罪了都不知道。
▎雙子座／殺人罪
雙子座很多時候都笑面迎人，很多人以為雙子是沒有脾氣的，但誰知雙子只是把脾氣壓下來，當壓不下來的時候很容易會計劃殺人。很多連環殺手都是雙子座喔！
▎巨蟹座／投毒
巨蟹就算要犯罪，都是以溫和的方式，比如是一頓好吃的糖衣毒藥，讓你感受好吃的同時吃下死亡，可說是狠毒的方式犯罪。
▎獅子座／虧空公款
獅子座在投資上很會大膽投放，有時候會容易虧損，而且愛面子的個性會讓獅子先解決了再說，很容易會有挪用公司或是其他人金錢的危險性。
▎處女座／組織犯罪
處女座對於規劃很有自己的一套。在團隊中如果有幕後的黑手，一定是處女座。因為處女座的心思細密，不管在佈局，或是計謀都會有不同常人的細節控。
▎天秤座／順手牽羊罪
天秤座容易對很多東西都喜愛，有時會在猶疑不決當中，或是在逛街時候在想別的事情，會有一心二用的問題，即使犯罪了也不知道。
▎天蠍座／重婚罪
天生愛恨分明，但是也容易有衝動結婚的問題，愛到濃時會不計一切，先做了再算，容易不顧自己的婚姻狀態，有重婚的危機。
▎射手座／知識性犯罪
射手喜歡動腦筋，就算要犯罪都是因為喜歡挑戰，喜歡挑戰警察，喜歡那種刺激感，所以常見知識性，高智商的犯罪，與公眾鬥智鬥力。
▎魔羯座／為公司犯罪
魔羯座對於公司是絕對忠誠，但也意味魔羯對於公司有一定的保護慾，如果有什麼事情需要為公司冒險，魔羯座也會奮不顧身去維護公司的形象。
▎水瓶座／高科技犯罪
水瓶座很喜歡科技，用電腦犯案應該最樂此不疲，能夠擅用網路的漏洞，能夠利用科技去實施別人難以做到的事情，是水瓶座感到有趣的地方。
▎雙魚座／藝術品大盜
雙魚座有對美的追求，加上對於藝術的作品很有眼光，容易看到背後的價值，因此要犯罪的話，盜取藝術品可算是最適合的犯罪方式。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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