快訊

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

亞運柔道／「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金 楊勇緯激動落淚

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

4生肖十月最旺！財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

聯合新聞網／ 綜合報導
四生肖十月一片光明。示意圖。圖片來源／ingimage
四生肖十月一片光明。示意圖。圖片來源／ingimage

十月將至，陸媒《搜狐》分析四種生肖運勢將提升，包括龍、豬、牛、羊，事業會更上一層漏，前景一片光明。其中屬龍的人要注意控制脾氣，否則容易失去機會，屬豬的人雖然財源廣進，但健康運勢不佳，容易感冒，建議吃清淡的食物。

生肖龍

屬龍的人將有好運，且會發財致富，有機會一掃這三個月的霉運，財運及好運都會更上一層樓，今年前工作職位也會得到晉升，尤其1988年龍年出生的人，十月陽氣旺盛，日支、火五行旺盛，形成火生土生財勢。不過要注意控制自己的脾氣，否則容易失去機會。

生肖豬

屬豬的人十月後有望擺脫之前不利的局面，難實現的願望也會變得容易實現，好運來了，財源廣進，全家幸福，不過屬豬的人要注意，十月健康運勢不佳，小心頸椎疼痛問題，有些人容易感冒、發燒、流鼻涕，建議吃一些清淡的食物，不要吃太油膩的食物。

生肖牛

屬牛的人十月運勢改善，若抓住好運氣，就會有一筆意外之財，告別運氣不理想、被瑣事困擾的情況，另外接下來三個月內還會收穫很好的愛情，注意與人相處時和諧最可貴，避免惹事生非。

生肖羊

屬羊的人慷慨善良、重視成就，自我要求嚴謹，十月財運將進入快車道，財富會爆發，抓住機會就會擁有極其美好和幸福的生活，少數人還能收穫愛情，若想盡快得到真愛，就該大膽、足智多謀，多表達自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財富 愛情 財運

延伸閱讀

她住婆家被收房租怨「婆婆4行為」 網一看反嗆：還想當公主

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思！遊客帶回家就少了這負擔

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

還敢亂停嗎？馬路一標誌「公開處刑違停車」 網笑：好丟臉

相關新聞

4生肖十月最旺！財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

十月將至，陸媒《搜狐》分析四種生肖運勢將提升，包括龍、豬、牛、羊，事業會更上一層漏，前景一片光明。其中屬龍的人要注意控制脾氣，否則容易失去機會，屬豬的人雖然財源廣進，但健康運勢不佳，容易感冒，建議吃清淡的食物。

12星座容易犯什麼罪？金牛內線交易、獅子挪用公款、這星座連環殺手最多

俗話說，「歹路不能行」，我們都知道人應該守法，不該犯罪，但人難免受到誘惑，也有可能一不小心就淪為罪犯。對12星座來說，各自容易犯下什麼罪行呢？有的是自己個性的問題，有些是犯罪了卻不自知，快看看吧！

12星座貪吃排行榜！金牛默默吃不廢話 這星座去自助餐「檯面上全都要吃一輪」

所謂「食色性也」，愛吃是人的天性，而不一樣的人，對吃也有著不一樣的追求。日本網站「占TV」就分析十二星座的人，排行最愛吃的星座是什麼。

4生肖女命裡藏金！脾氣大但旺夫 她們最容易遇好桃花

四種生肖的女性「命裡藏金」，陸媒《搜狐》分析指出，生肖狗、鼠、兔、羊的女生心地善良、富有，雖然脾氣不小，但非常旺夫，深受丈夫寵愛，讓其他男生都無法抗拒。生肖屬狗的女生最幸福，屬鼠的人則很容易遇到好桃花。

殺破狼週運勢／獅子陷入職場戀情 2星座「偏財運旺」：記得對發票

水瓶座金錢運佳，水星在財務宮位行進，偏財運不錯，會收到電子發票中獎的訊息，此時記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的水瓶座，由於分散風險，出脫一些標的可小賺一筆。

每日星座運勢／天蠍事業易得貴人助 遠離金錢遊戲

2023-09-24牡羊座短評：向他人表示愛心的好時候。【整體運★★★★☆】今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦