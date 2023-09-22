快訊

驚見iPhone 15全台首摔！這種摔法你有「4次機會」摔壞 維修價格曝光

她從日托誤帶「雙胞胎阿金」回家沒人發現！唯有貓咪察覺傻眼：這傢伙是誰？

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

四血型「如何讚美他人」特徵 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，讚美人的特徵也不一樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
不同血型的人，讚美人的特徵也不一樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每個人的個性不同，而這樣的差異，也會呈現在稱讚人時的風格上。日本網站「占TV」近來就列舉四種血型的人，分析他們在稱讚他人時，會有什麼樣的特徵。

A型

A型的人個性認真，因此在想要稱讚人時，就會直接把「太好了」、「做得不錯」等讚美的話說出來。不過因為不擅於說謊，所以沒辦法逼自己講些太誇張的字眼，結果往往導致稱讚的遣詞用句千篇一律，自己也會覺得懊惱，認為應該有更理想的表達方法。

B型

總是靠著一股氣勢過活的B型，只要覺得有好的地方，就會立刻誇讚他人。並且誇讚的用詞中，常常會伴隨著很多狀聲詞，像是「唰唰兩下就打掃得乾乾淨淨」、「咻的一下就成長超多」等等。不過有時會因為用字太獨特，可能沒辦法讓對方完全感應到。

O型

擅長冷靜判斷局勢的O型，會選擇在最佳時機點，而且以能夠提升幹勁的方法，來稱讚另一個人。像是他們在讚美誰時，會同時告訴對方「OO也覺得你做得很好喔」，讓對方感覺到自己被許多人所肯定，內心的幹勁自然也就會油然而生。

AB型

觀點稍微與常人不同的AB型，稱讚別人的點往往也非常獨特。像是別人覺得自己沒做很好的地方，AB型卻會大肆讚揚，使對方懷疑「咦？有這麼值得好說嘴的嗎」，反倒是真正做好的部分，卻往往容易被AB型所忽略，讓他人感到滿頭問號。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 血型

延伸閱讀

一臉天真卻「城府很深」星座！ 水瓶超冷靜、射手看透不說、這星座超會演

容易人財兩失「血型+星座」TOP3！第1名O型這星座太善良被騙還幫數鈔票

秋分轉運好時機！ 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

中秋4生肖愛情運佳！屬蛇有反轉魅力 這類人一生桃花朵朵開

相關新聞

四血型「如何讚美他人」特徵 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

每個人的個性不同，而這樣的差異，也會呈現在稱讚人時的風格上。日本網站「占TV」近來就列舉四種血型的人，分析他們在稱讚他人時，會有什麼樣的特徵。

秋天三生肖財運滾滾！猴鼠事業順利、人緣爆表 他喜事接二連三擋不住

許多人碰到不順心、不如意的事時，會透過轉運來改變自身運氣，不過若想成功轉運有時也須把握時機，陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，今年秋天對三個生肖而言是迎來財運的最佳時機，不只即將人緣爆棚，還能喜迎財運，好事接二連三地來，擋都擋不住。

好人有好報！三星座「生命無小人」 好個性招貴人運

生命中的貴人能幫助自己在各方面更加順遂，若自己行為端正、信念堅定，機會一定會出現在面前。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享3個「人很好」的星座，他們的真誠與好性格，讓他們一生中處處都能遇到貴人、遠離小人。

超強勢！「3生肖」只在乎自己 雞很難溝通、第一名以自己為世界中心

在人與人相處的關係上，有些生肖較為強勢，容易只為了自己的利益而傷害他人，變得難以相處，讓你敬而遠之，你身邊是否有這樣的人呢？還是你就是這樣的人呢？讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

農曆八月總運預測：屬鼠桃花最旺、屬豬職場表現最亮眼

轉眼間，時節已來到了農曆八月（國曆2023/9/15～2023/10/14），大家是否也感到暑氣逐漸消散了呢？在這個月，我們也將度過月圓人團圓的中秋節，有哪些生肖能在這個月心願圓滿、桃花運盈盈盛開？哪些生肖則要小心財庫有缺、出現虧損？接下來就由科技紫微網為大家揭曉！

每日星座運勢／天秤團體合作型之人 注意職場協調

2023-09-22牡羊座短評：事業上有困難最好求助他人。【整體運★☆☆☆☆】一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦