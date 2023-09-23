12星座喜歡人會變得怪怪的！ 火象一直和你「巧遇」、土象管東管西、水象偷偷藏不住

當12星座喜歡一個人，會出現哪些讓你摸不透的怪異表現。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』《12星座》喜歡你💓會出現的怪異表現‼️，建議參考太陽星座和金星。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

火象星座平常是會安排事情的，總是會把自己搞得很忙，如果發現一個火象星座常常出現在你面前，或是出現在有你在的聚會裡，不要懷疑，這並不是巧合，他們會精心安排要來跟你「巧遇」，並且展現自己所有的優點。

當一個火象星座願意放下步調，把時間留給你，代表他想多多了解你，否則的話，有個性的火象星座在面對自己不感興趣的邀約，其實是很難約到他們的。如果是平常比較衝動的火象星座，在喜歡一個人的時候也會發現他們變得很隨和，原本沒有灰色地帶的他們都會盡量聽從你的意見。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

土象星座喜歡一個人的表現其實不會很明顯，他們會壓抑自己的愛意，但是也常常因為太喜歡而化被動為主動，所以要觀察他們的一些小細節，像是聊天不再是你問他答，對方也會自己主動延伸話題，這就是一個很明顯的指標。

土象星座在戀愛中是屬於下好離手的，他們確定對象後就會豁出去。如果土象星座喜歡你的話，會把你的事情當作自己的事，甚至變成管家婆管家公，開始在意一些日常的小細節，千萬不要誤會他們的這種行為，這只是他們表達愛意的一種方式。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

身為人際關係王的風象星座，他們通常朋友都很多，而當他們喜歡一個人的時候，有一個很重要的指標是他們會為了對方推掉朋友的邀約，或是帶你去參加他們的聚會，這時候他們也是會觀察你可不可以融入他的朋友圈裡面。

風象星座在喜歡一個人的時候常常會出現忽冷忽熱的情形，這個忽冷忽熱代表他在跟自己拔河，他們是不會馬上決定一段戀情的。一但這種狀況持續一陣子，你會發現他們會變得很愛吃醋，這也是一個好徵兆，給他們一點自信，愛情就來了。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

在還沒有確定關係之前，水象星座在一群人面前會刻意跟你保持距離，就算你們之間在曖昧，水象星座也會離你特別遠，極力隱藏自己的心思，讓其他人猜不透。但是不用擔心，一但和水象星座確認關係後，他們絕對會讓全世界都知道你們有多幸福。

當水象星座喜歡一個人的時候會恨不得在對方身上裝一個定位追蹤裝置，他們會想知道你一天做了些什麼事，跟誰出去，他們自己也知道這樣問對方會讓對方壓力很大，所以他們也會藉由聊天來了解對方一天的生活，小小的佔有慾藏也藏不住，這點也非常明顯。

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