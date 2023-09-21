威力彩今頭獎7.2億！二生肖否極泰來 財神點名「這類聰明人」走大運

最近新竹市長高虹安被前文化局長錢康明毀滅式爆料，台灣首創「三合一星占」權威李靜唯老師指出她的塔羅密碼人格靈魂都是「皇后」，皇后對應的是金星，而金星是一顆愛情財富兼得的行星，所以高是一個非常有魅力的女人，交際手腕和人緣桃花特別好；愛情牌又是「皇帝」，一生不乏年長有權的男性貴人，堪稱左右逢源的天之驕女，運途至今十分順遂！「皇帝」也代表她的企圖心與領導能力特別強，從小到大應該都是巾幗不讓鬚眉的風雲人物！而高喜歡的男人一定是各方面能力都很強，讓她十分服氣甚至崇拜的對象，一般泛泛之輩很難駕馭得了她！

2023-09-20 16:01