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威力彩今頭獎7.2億！二生肖否極泰來 財神點名「這類聰明人」走大運

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩今晚獎金上看7.2億。報系資料照
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威力彩頭獎已25連摃！台彩預估今（21）日開獎的威力彩銷售金額為2.2億至2.4億元，頭獎累積金額上看7.2億元，是今年第二高頭獎。根據《搜狐》指出，今天有三生肖運勢火熱，尤其屬羊會財運暴漲，另外犯太歲的鼠與兔，則有望一掃霉運。

生肖羊

屬羊人的聰明是毋庸置疑的，而且命有聚財格，9月21日大吉大利，運勢飆升，財神點名，屬羊人招財進寶齊臨門，正偏財神帶財來，生意似東風，紅紅火火永不熄，開張如意，事事滿意，走大運，財運暴漲賺錢無數。

生肖鼠

生肖鼠，今年可以說是霉運連連，這主要是因為流年破太歲，導致在這一年裡會遇到很多麻煩，特別是在財運方面。 但9月21日心情美日子美，賺錢快，鈔票多，一順百順，讓屬鼠的人霉運盡散，有橫財大運到來，讓屬鼠的人發橫財賺大錢。

生肖兔

屬狗的人2023年裡六合太歲，這對於生肖兔的運勢會有極大幫助，如果生肖兔能夠抓住機會，9月21日在接下來的時間裡運勢都不會差。因此生肖兔要在今年抓住時機，在財運極佳的時候大賺一筆，這樣一來今後的生活也會越過越好。

台彩 威力彩 生肖運勢 頭獎 搜狐網

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