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邏輯清晰又聰明三星座！水瓶擅長分析、獅子有潛能、這星座總比人早一步想到答案

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為頭腦聰明，邏輯清晰示意圖。圖片來源/ingimage
圖為頭腦聰明，邏輯清晰示意圖。圖片來源/ingimage

有些人頭腦聰明，邏輯清晰，遇事情總能快速爬梳出問題核心。命理網站旺好運分享「這些星座就是邏輯思維很強」，快看看都有誰上榜。

第三名：水瓶座

水瓶座的思想是非常特別且有趣的，他們除了聰明才智過人，也很擅長分析事情，而且遠遠超出別人的思考模式，總是可以想出別人想不到的事情。

第二名：天蠍座

天蠍座頭腦是非常清晰的，他們邏輯能力非常好，而且很多苦難也都能熬的過去，重點是當別人都還在想如何解決一件事情時，他們內心可能早有答案。

第一名：獅子座

獅子座本身能力就不會太差，他們有挑戰的精神也有潛能，面對壓力與困難也有屬於自己吸收的方式，久了也就成就了聰明又能思考的能力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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