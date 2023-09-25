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農曆8月6生肖轉好運！兔鼠快買樂透、2生肖要升官了

旺好運／ 綜合報導
圖為上班族轉好運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族轉好運示意圖。圖片來源/ingimage

谷帥臻風水命理老師指出2023癸卯年農曆七月已結束，許多鬼月不能做的禁忌已解除，進入秋季酉月早晚氣候偏涼，要記得多添件衣服以防著涼感冒。那些生肖運勢好轉，財運最旺？哪些生肖要小心身體健康？本月方位吉凶如何？該向哪個方位求財，求心願最靈驗？本月各生肖趨吉避凶一次看清楚！

6生肖運勢轉好運

兔、鼠：樂透頭彩偏財運最旺的生肖

龍、蛇： 升官有望名聲大好的生肖

牛、虎：有利考運最佳的生肖

流月各方面運勢需要特別注意的生肖

雞：須注意車關及跌倒腳傷的生肖

雞、羊、猴：須注意破財的生肖

羊、猴、牛、虎：須注意色情腥羶爛桃花的生肖

身體健康方面需要特別注意的生肖

狗、豬：須注呼吸道與腸胃方面疾病的生肖

馬：須注意高血壓與筋骨問題的生肖

鼠：須注意大腸消化系統或是頭部疾病的生肖

牛、虎：須注意情緒管理與犯憂鬱症的生肖

本月風水方位吉凶

南方、西南方：需注意火災。

西方、西北方：防車關或重大交通意外事件。

求財：前往東方大利。

祈求心想事成：前往東南方大吉。

本文作者為谷帥臻風水命理老師

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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