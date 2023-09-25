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農曆8月6生肖轉好運！兔鼠快買樂透、2生肖要升官了
谷帥臻風水命理老師指出2023癸卯年農曆七月已結束，許多鬼月不能做的禁忌已解除，進入秋季酉月早晚氣候偏涼，要記得多添件衣服以防著涼感冒。那些生肖運勢好轉，財運最旺？哪些生肖要小心身體健康？本月方位吉凶如何？該向哪個方位求財，求心願最靈驗？本月各生肖趨吉避凶一次看清楚！
6生肖運勢轉好運
兔、鼠：樂透頭彩偏財運最旺的生肖
龍、蛇： 升官有望名聲大好的生肖
牛、虎：有利考運最佳的生肖
流月各方面運勢需要特別注意的生肖
雞：須注意車關及跌倒腳傷的生肖
雞、羊、猴：須注意破財的生肖
羊、猴、牛、虎：須注意色情腥羶爛桃花的生肖
身體健康方面需要特別注意的生肖
狗、豬：須注呼吸道與腸胃方面疾病的生肖
馬：須注意高血壓與筋骨問題的生肖
鼠：須注意大腸消化系統或是頭部疾病的生肖
牛、虎：須注意情緒管理與犯憂鬱症的生肖
本月風水方位吉凶
南方、西南方：需注意火災。
西方、西北方：防車關或重大交通意外事件。
求財：前往東方大利。
祈求心想事成：前往東南方大吉。
本文作者為谷帥臻風水命理老師
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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