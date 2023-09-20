塔羅專家看高虹安市長之路！今年「惡魔牌」業力引爆 一路坎坷到明年初

最近新竹市長高虹安被前文化局長錢康明毀滅式爆料，台灣首創「三合一星占」權威李靜唯老師指出她的塔羅密碼人格靈魂都是「皇后」，皇后對應的是金星，而金星是一顆愛情財富兼得的行星，所以高是一個非常有魅力的女人，交際手腕和人緣桃花特別好；愛情牌又是「皇帝」，一生不乏年長有權的男性貴人，堪稱左右逢源的天之驕女，運途至今十分順遂！「皇帝」也代表她的企圖心與領導能力特別強，從小到大應該都是巾幗不讓鬚眉的風雲人物！而高喜歡的男人一定是各方面能力都很強，讓她十分服氣甚至崇拜的對象，一般泛泛之輩很難駕馭得了她！

財富牌是「戀人」代表人際關系是她的致富密碼，只要人際關系好，事業財運無往不利！可一旦人際關系出問題，就會小人口舌是非不斷甚至官司纏身！

高外表亮麗，內心剛強，典型外柔內剛的女強人性格，今年流年走「惡魔」，惡魔是塔羅大牌裡一張亦正亦邪的牌，代表的是物質名利和感官誘惑，類似因果業力糾纏的一張牌，也就是「妳想得到什麼就必須得付出什麽」來跟魔鬼交換的概念！通常走「惡魔」流年時也許會讓你得到社會地位或是財富，但往往內心所付出的代價十分沉重甚至難以言喻！

高雖然去年底當選新竹市長，但隨之而來的就是各種爭議纏身，今年更是輿論壓力瀕臨頂點！「惡魔」脫離不了金錢權力與情慾追求，兩個「皇后」特質也可能讓高迷失在其中，今年對她堪稱流年不利，特別是與自身團隊有關的年長男性！因為今年紫微是癸年，「貪狼化忌」就正坐她的財帛宮，也代表她是一個非常熱衷於事業名利的女強人，但是人生沒有兩全其美，首當其沖衝擊的就是她的「福德宮」，「福德宮」跟婚姻情感有關，所以愛情也是高一生最大的死穴！再加上化忌也是業力，對照她的吠陀占星，非常旺的土星就正坐她的事業宮，所以事業一直有非常強的男性貴人運！不過今年6月土星開始逆行，再加上最近「太陽水逆」合相在獅子座與土逆對沖，反而要特別注意職場上與年長男性的是非糾葛，只能說今日她所承受的一切皆是過去業力的引爆，因此從9月開始一直到明年初她都會走得份外艱辛！

塔羅密碼明年走「戰車」，確實要注意事業和官司都可能像陀螺一樣原地打轉，不過可喜的是高2024年下半年的貴人運特別強，尤其要把握女性貴人，盡量避免與年長男性交惡！其實以高的能力絕對可以做一個很棒的市長，今年流年「惡魔」對應的是魔羯座，也是一顆政治星，所以今年的挫折與阻礙帶給她的功課就是學習放下與解脫，而明年流年走「戰車」則是對應巨蟹座，也代表她在人際溝通上需要具備更多的包容與同理心！

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