農曆八月總運預測：屬鼠桃花最旺、屬豬職場表現最亮眼

轉眼間，時節已來到了農曆八月（國曆2023/9/15～2023/10/14），大家是否也感到暑氣逐漸消散了呢？在這個月，我們也將度過月圓人團圓的中秋節，有哪些生肖能在這個月心願圓滿、桃花運盈盈盛開？哪些生肖則要小心財庫有缺、出現虧損？接下來就由科技紫微網為大家揭曉！

鼠

愛情運指數：★★★★★

單身者：運勢旺盛，情欲也隨之增高，易有浪漫的際遇。特別是上半月，容易受到誘惑，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場！

有伴侶：很愜意的一個月，和伴侶在一起時能享受兩個人的快樂，伴侶不在身邊時，一個人也能過得很輕鬆愉悅。其實只要知足，懂得享受，生活何其美好。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：本月應該多加拓展人際關係，有出差的機會也儘量不要錯失，在下半月的時候，你極易遇到對事業有幫助的合作夥伴。

學業運分析：本月心情較好，記憶力增強，有利學習新知識，且能學以致用。但理科科目表現較差，要切記數理不能強記，要懂得靈活運用。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：賺得多也花得多，花錢的時候欠缺考慮，事後才後悔沒有合理安排收支，本月的投資運不好，腳踏實地賺錢比較實際。

牛

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：本月單身者對愛情有許多不切實際的想法，容易一頭熱、盲目追求不適合自己的對象，適合自己的反而容易擦身而過。

有伴侶：愛情容易因為你的猶豫不決，而讓兩人誤會越來越深，讓真正愛你的人，對你失去耐性和信心。最好開誠布公把話說開，真誠的溝通才能拉近兩人距離。



事業學業指數：★★★★★

事業運分析：與同事間的配合度較高，貴人運強，工作得心應手。下半月有許多機會讓你發揮才華，多與同事互動，會有意外驚喜，讓你快速成長！

學業運分析：本月學習任務不重，按平時的進度學習和複習即可保持穩定的成績，多出來的時間可以吸收課外知識，閱讀書報或者上網學習，這些積累起來的知識對擴大知識面和寫作都有好處。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：薪資以外的額外收入有所增加。花錢欲比較低，對於奢侈品有一定的抵抗力，對於誘人的低價商品也絲毫提不起興趣，守財得當。

虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月親和力佳，在朋友們中人氣高漲，經常有朋友約你一起玩，在這些團體活動中，你的魅力逐漸綻放，很容易獲得異性的好感，開始一段新戀情的機會很高。

有伴侶：本月你可能有點碎碎念，如果另一半已出現不耐煩的表情時，請趕快閉嘴，別讓你的口水淹沒了對方的激情，話太多的時候不防吃點零食，轉移一下注意力。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運很不錯，企圖心旺盛，對工作充滿鬥志與熱忱，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，收穫頗豐！

學業運分析：本月學生族腦筋轉的很快，你在關鍵時刻總能想到獨特的辦法，幫助大家解決困難，在班上的人氣飆升，但是不要妄想把這種小聰明用到學習上，學習就該腳踏實地。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月可能會有較多的應酬，用掉你大部分的錢，但是這些人情投資可能會成為你成功路上的條條捷徑，是本小利大的好生意。

兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：面對愛情有些迷茫，不知道要如何抉擇，你的猶豫讓對方有些不知所措，你們的關係很容易陷入僵局，都不知道要從何突破。安靜下來的時候問問自己的心，你會知道你要的是什麼。

有伴侶：感情生活較穩定，雖然月中會有一些誤會讓兩人不愉快，但只要能把話說開，就能化解矛盾。多進行心靈溝通，可增進彼此的親密度！



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：心緒不寧，工作起來總覺得無所適從，目標不清晰，完全不知道自己在做什麼。不如靜下心來，列一個清晰的計畫再行事。

學業運分析：如果你把學習看成是父母和老師分配給你的任務，那麼學習起來一定會枯燥無味，甚至更想抗拒一切，如果從另一個角度出發，學習是不斷增長知識和技能的遊戲，能讓你越變越強大，或許你會愛上學習。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：錢財來得多，去得也多。請客、借錢給朋友會花費不少的錢財，你需要對自己的財務情況重新評估，量入為出。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：注重外表的打扮雖然能夠吸引異性，但是想要有更進一步的交往，還應該多注意修煉內在，擁有好的品質也是至關重要的。

有伴侶：和戀人的感情將會受你不穩定的情緒影響出現波動。相處的時候不要太情緒化，感情便能趨於平靜。如果你的表現能更熱情，愛火將會越燒越旺。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月態度比較頑固，不容易接受他人的意見，可能導致人際關係比較緊張。工作中的團隊精神很重要，多聽取和採納可行的建議，工作會更順利。給與你的同事更多的微笑，會增進你們之間的感情哦。

學業運分析：容易耽於玩樂，該預習的、該複習的，全都拋到腦後，一天下來學到的知識又忘了一半。月末感覺學業壓力增加，玩心收斂不少，開始臨時抱佛腳，只是早知如此，何必當初。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：最近偏財運上門，但不要因為如此，就開始盲目追隨小道消息、胡亂投資。得來的意外之財，最好存入帳戶，要注意財不外露，跟朋友最好也避免金錢借貸。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你會將更多的精力放在工作中，因此對感情有些忽略，出色的工作表現能獲得大家的一致認同，你的突出表現也為你贏得不少的印象分，在工作中有機會和有緣的人擦出火花。

有伴侶：感情發展順利，和喜歡的人相處和諧，幸福之感油然而生，雖然有時也會鬥嘴，但你們能控制好火候，不會讓這些小衝突破壞你們的感情。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：積極度和執行力都非常強，若能縝密判斷、顧全大局，會為工作創造出色的績效，可若是只知衝動而為，那麼你越積極越容易錯得離譜。

學業運分析：本月做事有些衝動，稍有不如意很有可能跟同學發生口角，把關係弄得很僵，這些不愉快又可能很直接的影響到你的學習，要學會控制你的情緒，否則會弄壞人際關係。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。月中有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月比較感性，小小的舉動也可能讓你倍加感動，所以本月向你表白的異性比較容易成功，只是你要理性的分析，哪些才是真的用了心。

有伴侶：偶爾會抱怨對方陪你的時間太少，但是更多的時候是理解和包容，你的大氣讓他覺得很可貴，會更加珍惜你們這段感情，在日後你能感受他更多愛的回饋。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業上不斷往好的方向發展，同事間的互動逐漸增多，使你在很多方面都能得到周圍同事的支持。工作時若能除去浮躁的情緒，處理事務將更為順心。

學業運分析：容易受到認真學習的朋友影響，不能落後的信念讓你也卯足了勁，大家在一起學習交流，課後一起活動，在鞏固學習的同時也加深了友誼。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月適合一些比較冒險的短線投資，會有不小的獲利。朋友的建議只能當作參考，千萬別輕舉妄動，不然付之東流就得不償失了。

羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：爛桃花盛開，出門在外應把持好自己，堅定自己的意念，多將心思投入到正事當中，以免被心懷不軌的異性魅惑，陷入桃色陷阱。

有伴侶：如果是異地戀，本月就要提高警惕，感情裡出現第三者的機率大增。電話裡說話的語氣，聊到的內容都是透露變心的痕跡，看重這段感情，就一定要打好保衛戰。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：這段時間最好能做一番自我調適，試著把權利下放，多跟大家分享工作成果，積極配合他人，給其他人多些好處。不然人紅遭人妒，小心被人拉後腿。

學業運分析：學習是一項長期的工程，在這個過程中你要懂得如何調節自己的狀態，如果覺得最近學習壓力比較大，不妨找些輕鬆的方法排解一些學習壓力，這樣可以讓你更好的投入到下階段的學習中。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：人情往來的支出會變多，逛街時也容易被琳瑯滿目的商品誘惑吸引，想不花錢都難。別急著煩惱，當作是花錢買開心也可以，只要量力而為即可。

猴

愛情運指數：★★★★★

單身者：桃花極旺，受異性簇擁，對單身者來說艷福不淺，只要稍微主動，便能在情場中旗開得勝！但是不要興奮過頭了，要好好珍惜難得的緣份。

有伴侶：本月你的愛情將會獲得滋潤。和戀人間相互關心、互相鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動，濃情蜜意瞬間在你們中間散發，溫暖著你們的心。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：如果覺得一成不變的工作有些乏味，不妨站在另一個角度重新看待它，發現它的新樂趣，或者放鬆自己的心情，用愉快的心態面對工作。

學業運分析：學習太久會覺得乏味，思考的速度好像也減慢了，這時你需要放鬆一下心情，出去打打球，散散步，讓你的大腦休息休息，這樣才能更好的學習，懂得學習更要懂得休息。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月財運會在你大膽、妥善的投資管理下持續走旺。多和有理財經驗者交流，有機會從對方口中獲得可靠的投資資訊，讓自己做出正確的投資決策。

雞

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你籠罩烏雲的臉色讓你看起來很難接近，身邊的朋友會變得小心翼翼，這樣的狀態哪裡還有桃花敢靠近啊！趕快收拾起你的撲克臉，露出你燦爛的微笑，向愛情發出熱烈的召喚。

有伴侶：本月你的愛情國度裡飄著小雪，降低了你們的戀愛熱度，也拉開了你們的內心距離，多點理解、多點關心才能融化這冰冷之雪。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作上沒有多大的起色，縱然忙忙碌碌，成績上仍然表現平平。其實工作不只是完成任務那麼簡單，人際交往也是一項重要課程。

學業運分析：害怕落後而加倍學習，甚至犧牲休息和娛樂時間，高強度的學習致使你的神經繃得太緊，很容易因為壓力太大而崩潰。排名不會一成不變，要懂得用平常心對待，學習盡力就好，不要逼迫自己學習。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：市場的不可預測性增強，直接波及到你的投資收益。整天唉聲歎氣也毫無意義，不如找些好玩的東西樂一樂，轉移注意力。

狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月單身者會將較多的時間放在心儀對象身上，忽略身邊那些真正關注自己的異性，因而可能錯過一些不錯的機會。有時不必執著於一隻魚，何不多給自己和別人一些機會呢？

有伴侶：月初對戀人有些不信任，交往的過程中存在相互欺騙的現象，感情發展不太理想。但十號之後，彼此產生的依賴感，將慢慢拉近你們的距離。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：你在工作上一直小心翼翼，時常低調行事以避免產生麻煩，不過也因此錯失了許多良機，使自己處於被動狀態，對於該得的你該學會主動爭取。

學業運分析：在學習中有些保守，對某些方法有些懷疑但是不敢進行突破，你的這種小心翼翼不會讓你的學習有大的進步，對於自己的想法一經確定就要大膽的進行突破，即使是失敗也是可以收穫不少經驗的。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：蠻能掌握賺錢機會，恨不得自己能多幾個分身把機會攬盡。但賺得多花得也爽，忍不住好好犒賞自己，花費在吃喝玩樂、社交應酬的開支不小，財務調控要注意。

豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友不妨試著改變一下自己，買幾件新衣服，換一個新髮型，讓自己從頭到腳給人煥然一新的感覺，說不定你心儀的他就會被你的改變吸引過來喔！

有伴侶：得到長輩們的首肯，你們愛情道路變得順暢多了，但是不可就此鬆懈，只有彼此相互支持相互理解，愛情的道路才能走得順暢，走到幸福的終點。



事業學業指數：★★★★★

事業運分析：處理手頭的工作如魚得水，輕鬆自在哼小曲的時候頗多。即便任務增加，也不會影響到你的休息時間，沒有壓力的工作如同快樂的遊戲。

學業運分析：本月的學習狀態很好，學習興趣比較高，你的積極性帶動周圍的同學一起進步。課餘課後要多交流學習，好的方法要拿出來分享，這樣才能進步更快。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：出手太大方往往讓你的後半月過得很艱難，面子很重要，但是肚子更重要。花錢要有節制，過度消費會讓你陷入一種惡性循環。

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