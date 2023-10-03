農曆八月這3大命格將有貴人相助！你是不是其中一個？

生活總是有起有落，偶有不順也是常事。不過，若遇到人生關卡，能在關鍵時候得貴人相助，或許人生劇本也會因此改寫呢！科技紫微網今天來為大家介紹農曆八月易被貴人偏愛、時昌運順的主星。

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命宮有天府

本月時運小有波折，關鍵時刻可能會得到貴人相助，助你順利渡過。特別是在進財方面，既會有以往積累的人脈為你提供一些有用資訊，主業方面也會有外力神助攻，只要你認真做好分內之事，將會有以往的客戶主動找你二次合作，天降貴人也不過如此了！好好把握吧。

命宮有天同

本月運程平平，雖然幹勁十足，但易陷入吃力不討好的困境，主力案件難推進。職場人際關係會是改善局面的關鍵，貴人就藏在其中，只要你願意主動些，稍微打開心扉，問題就會迎刃而解，你會發現周圍同事都樂意成為你的得力幫手，助你解決不少工作難題。

命宮有天機

事業運突飛猛進的月份，其中貴人助力的力量不容小覷！這個月你在職場上的狀態會非常好，成績頗豐，但會有一些小狀況隱藏其中，即使你無法兼顧瑣事，但也不能放任不管。可多多與親友聯繫，長輩的智慧會助你得到靈感，使你行事更順利，時運更上一層樓。

貴人可遇不可求，短期內所遇到的貴人，或許只是以舉手之勞來助你一把；但從長遠來看，他們可能會是影響你人生整體進程的關鍵人物喔。

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