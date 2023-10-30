每日星座運勢／天蠍求職者主動尋找 能有不錯機遇

2023-10-30

牡羊座

短評：直覺敏感，投資上表現出色的一天。

【整體運★★★★☆】

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

【愛情運★★★★☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

事業普通，要注意自己的莽撞行為，是否會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★★】

今天你對理財投資頗有見解，適合與人合作，可創造財富。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

金牛座

短評：工作順利，財運不錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：借助好運勢，解決延宕已久的問題。

【整體運★★★★★】

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：身體欠佳，心情沉悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的言行。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不夠積極，遇到難題有點力不從心，如果無外力支援，今日會很難過。

【財富運★★☆☆☆】

還是安心的去求正財吧！你今日很不適合偏財，涉及到的情況太複雜了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：對感情有些心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

【事業運★★☆☆☆】

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

【財富運★★★☆☆】

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

【整體運★★★☆☆】

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

【事業運★★☆☆☆】

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

【財富運★★★☆☆】

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：多動腦筋才能避開沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。

【財富運★★★☆☆】

賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】