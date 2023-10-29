每日星座運勢／天秤多些圓融會讓你 與人相處順利

2023-10-29

牡羊座

短評：相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

【事業運★★★★☆】

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

【財富運★★★☆☆】

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

金牛座

短評：發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

【愛情運★★★★☆】

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

【事業運★★★★☆】

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：成由節儉破由奢。

【整體運★★★☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

【事業運★★★☆☆】

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

【財富運★★★☆☆】

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：愛情有新情況出現哦！

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

【愛情運★★★★☆】

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

【財富運★★☆☆☆】

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：普通的一天，要勇於嘗試。

【整體運★★★☆☆】

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

【財富運★★☆☆☆】

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：春風得意，易遇良緣。

【整體運★★★☆☆】

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

【愛情運★★★★☆】

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

【事業運★★☆☆☆】

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

【財富運★★★☆☆】

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：賺多少不重要，留多少才重要。

【整體運★★★★☆】

今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★★☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！

【財富運★★★★☆】

如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

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