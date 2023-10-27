每日星座運勢／獅子跟客戶談話解釋 清楚以免誤解

2023-10-27

牡羊座

短評：在生活中做個有心人。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：情緒比較壓抑。

【整體運★★★☆☆】

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

【事業運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：飲水不忘掘井人。

【整體運★★★★☆】

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：用心裝扮你的生活色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

【事業運★★★★☆】

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

短評：情緒比較低落，今天宜運動。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

【事業運★★☆☆☆】

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

【財富運★★★☆☆】

需要主動爭取你的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：學會尋找生活中的側重點。

【整體運★★☆☆☆】

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

【事業運★★☆☆☆】

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 硃砂紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★☆☆】

相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。

【事業運★★★★★】

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

【財富運★★★★☆】

財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：兩人對同一件事沒有默契。

【整體運★★★★☆】

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

【愛情運★★★☆☆】

有桃花主動靠近，不過，切莫遇到愛就奮不顧身地投入，一見鍾情不可靠。

【事業運★★★☆☆】

工作中易有不錯的想法，但是容易想得過多而畏首畏尾，錯失良機。

【財富運★★★★☆】

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

射手座

短評：加強行動力，愛情才能馬到成功。

【整體運★★★☆☆】

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：事與願違。

【整體運★★☆☆☆】

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

【事業運★☆☆☆☆】

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

【財富運★★★☆☆】

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

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