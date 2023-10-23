每日星座運勢／牡羊求職面臨二選一 商量後再決定

2023-10-23

牡羊座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

雙子座

短評：說到不如做到。

【整體運★★★★☆】

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：睡眠品質影響生活品質。

【整體運★★★☆☆】

操心太重，夜晚的睡眠品質較差，白天覺得頭很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。

【事業運★★★☆☆】

處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

處女座

短評：易沉浸在回憶中。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

【事業運★★★☆☆】

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

【財富運★★☆☆☆】

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

【整體運★★☆☆☆】

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

【愛情運★★☆☆☆】

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

【財富運★☆☆☆☆】

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：熱情高漲，充滿活力的一天。

【整體運★★★★★】

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

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