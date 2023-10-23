每日星座運勢／牡羊求職面臨二選一 商量後再決定
2023-10-23
牡羊座
短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。
【整體運★★☆☆☆】
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。
【事業運★★☆☆☆】
表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！
【財富運★★☆☆☆】
財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠
開運方位：東南方向
金牛座
短評：放鬆些，運勢會更強。
【整體運★★★☆☆】
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
【愛情運★★☆☆☆】
還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。
【事業運★★★☆☆】
求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。
【財富運★★★☆☆】
在投資前要審慎評估利弊。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00am 夕陽橙
開運方位：東北方向
雙子座
短評：說到不如做到。
【整體運★★★★☆】
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。
【愛情運★★☆☆☆】
情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！
【財富運★★★☆☆】
普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。
【整體運★★☆☆☆】
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
【愛情運★★☆☆☆】
戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！
【事業運★★☆☆☆】
容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。
【財富運★★★☆☆】
想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 橄欖綠
開運方位：正西方向
獅子座
短評：睡眠品質影響生活品質。
【整體運★★★☆☆】
操心太重，夜晚的睡眠品質較差，白天覺得頭很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。
【事業運★★★☆☆】
處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。
【財富運★★★☆☆】
別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白
開運方位：正東方向
處女座
短評：易沉浸在回憶中。
【整體運★★★☆☆】
感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。
【愛情運★★★★☆】
有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！
【事業運★★★☆☆】
工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。
【財富運★★☆☆☆】
選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 珠貝白
開運方位：正西方向
天秤座
短評：學會控制情緒是關鍵。
【整體運★★★☆☆】
愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。
【愛情運★★☆☆☆】
情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。
【事業運★★★★☆】
行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。
【財富運★★★☆☆】
凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。
【整體運★★☆☆☆】
並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。
【愛情運★★☆☆☆】
容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！
【事業運★★★☆☆】
工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。
【財富運★★☆☆☆】
財運不佳，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
【整體運★★★★☆】
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
【愛情運★★★☆☆】
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
【事業運★★★★☆】
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
【財富運★★★☆☆】
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 芥末黃
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。
【整體運★☆☆☆☆】
今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。
【愛情運★★☆☆☆】
會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。
【財富運★☆☆☆☆】
期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 朝霞紅
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：熱情高漲，充滿活力的一天。
【整體運★★★★★】
信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。
【愛情運★★★★★】
旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
【事業運★★★★☆】
與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。
【財富運★★★★☆】
財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：幫助別人也是壯大自己。
【整體運★★★★☆】
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。
【愛情運★★★☆☆】
一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。
【財富運★★★★☆】
善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言