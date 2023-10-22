每日星座運勢／摩羯單身易受到關注 出門注意安全

2023-10-22

牡羊座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：閱讀也是種享受。

【整體運★★★★☆】

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

【愛情運★★★★☆】

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

【事業運★★★★☆】

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

【整體運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

【愛情運★★★☆☆】

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

【事業運★★★☆☆】

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

【財富運★★☆☆☆】

花錢如流水，不懂得節省。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

處女座

短評：人際關係不太明朗。

【整體運★★★☆☆】

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

【事業運★★☆☆☆】

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：學會委婉地拒絕。

【整體運★★★☆☆】

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。

【事業運★★★★☆】

容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！

【財富運★★★☆☆】

自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：不可有太大的貪慾。

【整體運★★★☆☆】

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

【財富運★★★★☆】

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。

【整體運★★★★☆】

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

【愛情運★★★☆☆】

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★☆】

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

【財富運★★★☆☆】

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

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