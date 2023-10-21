每日星座運勢／巨蟹投資自己再學習 工作順心如意

2023-10-21

牡羊座

短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

【整體運★★★☆☆】

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

【愛情運★★★☆☆】

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

【事業運★★★★☆】

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

【財富運★★☆☆☆】

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：知己難求。

【整體運★★★★☆】

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

天秤座

短評：有利散播愛心，越分享越快樂。

【整體運★★★★☆】

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

【愛情運★★★☆☆】

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

【事業運★★★★☆】

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

【財富運★★★★☆】

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：有意想不到的事情發生。

【整體運★★★★☆】

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

【事業運★★★★☆】

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

【財富運★★★★☆】

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：在玩樂中獲得。

【整體運★★★☆☆】

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

【事業運★★★★☆】

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

【財富運★★★★☆】

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：穩定的一天，精力充沛。

【整體運★★★☆☆】

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

【愛情運★★★☆☆】

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

【事業運★★★★☆】

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★☆☆☆】

人情的打點會讓你小有破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

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