每日星座運勢／水瓶小心工作出紕漏 交涉應酬得財

2023-10-19

牡羊座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。

【整體運★★★☆☆】

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

【愛情運★★★☆☆】

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

【事業運★★★☆☆】

對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，多留心自己的錢包。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

【整體運★★★★☆】

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心儀對象者不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽約，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，有機會收到禮物，內心頗為高興。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：為了別人的事而辛苦奔波。

【整體運★☆☆☆☆】

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：公關不宜出擊，還是靜守為妙。

【整體運★★★☆☆】

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

【愛情運★★☆☆☆】

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】