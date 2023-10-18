每日星座運勢／獅子工作熱情待提高 出去走走放鬆

2023-10-18

牡羊座

短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

【整體運★★★★☆】

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

【愛情運★★★★☆】

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：舉棋不定會讓你錯失良機。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

【事業運★★☆☆☆】

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

【財富運★★★☆☆】

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：工作熱情有待提高。

【整體運★★☆☆☆】

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

【財富運★★★☆☆】

送禮花費不小，但花得值得。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

【整體運★★★★★】

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

【愛情運★★★★☆】

愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。

【財富運★★★★☆】

財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：運勢低落，需要適時控制好情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

【愛情運★★☆☆☆】

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

【財富運★☆☆☆☆】

取財有道，理財宜求穩，不可盲目擴大投資，或是聽信讒言，虧損機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

射手座

短評：感覺有些無助。

【整體運★★☆☆☆】

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

【財富運★☆☆☆☆】

想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：很普通的一天，適合放鬆的神經。

【整體運★★★☆☆】

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

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