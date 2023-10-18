每日星座運勢／獅子工作熱情待提高 出去走走放鬆
2023-10-18
牡羊座
短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
【整體運★★★★☆】
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
【愛情運★★★★☆】
約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。
【財富運★★★★☆】
眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白
開運方位：西南方向
金牛座
短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。
【整體運★★★☆☆】
感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。
【愛情運★★★☆☆】
顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。
【財富運★★★☆☆】
省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍
開運方位：東南方向
雙子座
短評：舉棋不定會讓你錯失良機。
【整體運★★☆☆☆】
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。
【事業運★★☆☆☆】
做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。
【財富運★★★☆☆】
小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。
【整體運★★★★☆】
今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：工作熱情有待提高。
【整體運★★☆☆☆】
今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。
【事業運★★☆☆☆】
情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！
【財富運★★★☆☆】
送禮花費不小，但花得值得。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 秋葵綠
開運方位：正東方向
處女座
短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。
【整體運★★★☆☆】
愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。
【愛情運★★★★☆】
初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！
【事業運★★☆☆☆】
職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。
【財富運★★★☆☆】
同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅
開運方位：正西方向
天秤座
短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。
【整體運★★★★★】
與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。
【愛情運★★★★☆】
愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。
【財富運★★★★☆】
財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：運勢低落，需要適時控制好情緒。
【整體運★☆☆☆☆】
愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。
【愛情運★★☆☆☆】
不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！
【財富運★☆☆☆☆】
取財有道，理財宜求穩，不可盲目擴大投資，或是聽信讒言，虧損機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰
開運方位：西南方向
射手座
短評：感覺有些無助。
【整體運★★☆☆☆】
今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
【愛情運★★☆☆☆】
在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！
【財富運★☆☆☆☆】
想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 香檳金
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：適時的改變也是一種情調。
【整體運★★★★☆】
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
【愛情運★★★★☆】
恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！
【事業運★★★☆☆】
今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：很普通的一天，適合放鬆的神經。
【整體運★★★☆☆】
今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。
【財富運★★☆☆☆】
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：提防身邊的陌生人。
【整體運★★★☆☆】
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。
【事業運★★★★☆】
職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。
【財富運★★★☆☆】
不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 芒果黃
開運方位：西北方向
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