每日星座運勢／天秤注意與同事溝通 凡事不要躁進

2023-10-17

牡羊座

短評：風和日麗，心情舒暢。

【整體運★★★★★】

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

【事業運★★★★★】

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：自娛自樂也很充實。

【整體運★★★☆☆】

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：留意周圍環境變化，保持警覺。

【整體運★★★☆☆】

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

【財富運★★★☆☆】

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：勤儉節約是關鍵。

【整體運★★☆☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

【財富運★★★☆☆】

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：會出現不少好的機遇。

【整體運★★★★☆】

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：心情開朗，享受甜美的生活。

【整體運★★★★☆】

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：一大早就要開始有條理的安排工作。

【整體運★★☆☆☆】

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

【愛情運★★★★☆】

內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。

【事業運★★☆☆☆】

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。

【財富運★☆☆☆☆】

投資上宜守不宜攻之運，守財最佳方式為置產、購買長期性債券、定存等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：應注意生活中的小細節。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

【愛情運★★☆☆☆】

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★☆☆☆☆】

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：穩定情緒，理清頭緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

【財富運★★☆☆☆】

破財、散財之運，財運狀況多多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

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