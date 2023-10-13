每日星座運勢／水瓶參加團體的活動 創造一份機緣

2023-10-13

牡羊座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

金牛座

短評：工作愉快的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

【事業運★★★★☆】

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

【財富運★★★☆☆】

應理性消費，別隨意揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：好奇心會讓你捲入是非之中。

【整體運★★★☆☆】

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

【愛情運★★☆☆☆】

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

【事業運★★★★☆】

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

【財富運★★★☆☆】

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：今天適合行動，要在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

【愛情運★★★★☆】

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。

【事業運★★★★☆】

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。

【財富運★★★☆☆】

今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：事情的輕重緩急，把握得恰到好處。

【整體運★★★★★】

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

【愛情運★★★★☆】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，但是比較適合動態、競爭等類的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗中理財，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：好心有時也不是件好事。

【整體運★☆☆☆☆】

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

【財富運★★☆☆☆】

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

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