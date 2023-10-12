每日星座運勢／天蠍多閱讀激發靈感 讓你收穫不少

2023-10-12

牡羊座

短評：融洽的關係為工作營造好的氛圍。

【整體運★★★☆☆】

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

【事業運★★☆☆☆】

太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。

【財富運★★★☆☆】

投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：切忌蠻幹。

【整體運★★☆☆☆】

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

【愛情運★★★☆☆】

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：粗心大意易出錯。

【整體運★☆☆☆☆】

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

【財富運★★☆☆☆】

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：等待，亦能成就好運。

【整體運★★★★☆】

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

【愛情運★★★★☆】

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：靈感不斷，有利創作。

【整體運★★★★★】

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★★☆】

一切都很正常，實力會真實展露出來。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

【整體運★★☆☆☆】

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

【愛情運★★☆☆☆】

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

【事業運★★★★☆】

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：維護好現有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

【愛情運★★★☆☆】

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

【整體運★★☆☆☆】

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

【愛情運★★☆☆☆】

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

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