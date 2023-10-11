每日星座運勢／金牛財運上手的投資 可以繼續持有

2023-10-11

牡羊座

短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

【整體運★☆☆☆☆】

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

【財富運★☆☆☆☆】

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

金牛座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★☆】

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

【愛情運★★★★★】

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【財富運★★★☆☆】

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

獅子座

短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。

【整體運★★★☆☆】

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：不要盲目追隨，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有特殊變化，兩性之間可以和平相處！

【事業運★★★★☆】

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線投資，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

【整體運★★☆☆☆】

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

【事業運★★☆☆☆】

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜處理投資問題。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：工作表現機會多，做事游刃有餘。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

【事業運★★★★☆】

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

射手座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：低調生活，會收穫更多快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★★★★☆】

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

【整體運★★☆☆☆】

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定，得財勞心又勞力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：驚喜不斷。

【整體運★★★★☆】

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，易有創意表現，是發揮的好時機；在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

【財富運★★★★☆】

財運佳，創業者可大膽投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

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