每日星座運勢／雙魚要向外積極開發 才能遇到財神

2023-10-10

牡羊座

短評：給他人多點關心。

【整體運★★★☆☆】

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：備好糧草，有所準備再出發。

【整體運★★☆☆☆】

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★★☆☆】

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

【事業運★★☆☆☆】

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

【財富運★★☆☆☆】

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：好運離你稍遠。

【整體運★★★☆☆】

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

【事業運★★☆☆☆】

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

【財富運★★★☆☆】

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：防患於未然。

【整體運★★★★☆】

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走吧，看著那些老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

【愛情運★★★★★】

今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人。鬧分手的情侶，今日有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合腦力激盪寫企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以購買盤算已久的物品。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：思維活躍，易有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

【事業運★★★★☆】

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：珍惜與家人團聚的時間。

【整體運★★★★☆】

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

【愛情運★★★☆☆】

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★★★】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：以柔克剛。

【整體運★★★★★】

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，有機會結識優秀的朋友；有伴侶者可安排雙人遊，戀情會快速升溫。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極一點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立起良好的互動關係。

【財富運★★★★★】

忙碌的一天，財運很不錯，但財神爺在外地，要主動向外積極開發、與人密切接觸，才能遇到財神爺；對洽商、業務工作者特別有利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】