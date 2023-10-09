每日星座運勢／牡羊多聽聽別人意見 不要一意孤行

2023-10-09

牡羊座

短評：不要只把承諾掛嘴邊。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則越關心越容易搞砸喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，敏感多疑會使你在工作上判斷錯誤，多聽聽別人的意見，不要一意孤行唷！

【財富運★☆☆☆☆】

容易散財或是為財煩惱，應安分守紀，別想著一夜暴富發大財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

雙子座

短評：運勢頗旺的一天。

【整體運★★★★★】

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

【愛情運★★★☆☆】

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★★★】

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

【財富運★★★★★】

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★☆】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。

【事業運★★★★☆】

會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。

【財富運★★★★☆】

有合作機會，易名利雙收。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

【財富運★★★★☆】

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

【整體運★★☆☆☆】

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

【事業運★★☆☆☆】

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。

【財富運★★★☆☆】

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：站得越高，不見得飛得越高。

【整體運★★★☆☆】

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

【愛情運★★★☆☆】

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

【事業運★★★☆☆】

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

【財富運★★★☆☆】

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

【愛情運★★★★☆】

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

【事業運★★★★☆】

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

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