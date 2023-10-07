每日星座運勢／摩羯與他人合作爭取 更多進財機會

2023-10-07

牡羊座

短評：好情緒可以帶動好運勢。

【整體運★★★★★】

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

【愛情運★★★★☆】

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

【事業運★★★★☆】

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

【財富運★★★★★】

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

【愛情運★★★★☆】

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★★】

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★★】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。

【整體運★★★☆☆】

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

【愛情運★★☆☆☆】

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

【事業運★★★☆☆】

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：新環境新感覺。

【整體運★★★☆☆】

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

【愛情運★★★★☆】

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

【事業運★★★☆☆】

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

【財富運★★☆☆☆】

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：愛情不如想像中的完美。

【整體運★★★★☆】

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

【愛情運★★★☆☆】

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

【事業運★★★☆☆】

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

【財富運★★★★☆】

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 深海藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：為愛努力耕耘。

【整體運★★★★★】

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

【愛情運★★★★★】

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

【事業運★★★★☆】

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：財富就在身邊。

【整體運★★★★☆】

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

【事業運★★★★☆】

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：不錯的一天，心情無比暢快。

【整體運★★★★☆】

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

【愛情運★★★★★】

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

【財富運★★★☆☆】

大額支出增加，例如：投資支出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

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