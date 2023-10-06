每日星座運勢／牡羊生活上溫柔提醒 反而更具效果

2023-10-06

牡羊座

短評：感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

【整體運★★★★★】

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力大多會提高，對老師的授課也不再興趣缺缺。

【愛情運★★★★☆】

幽默風趣的一面突顯，易成為焦點，有機會與心儀對象結緣；已婚者易感受到伴侶的愛意。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

【財富運★★★★★】

理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：機會掌握在有準備的人手裡。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

【事業運★☆☆☆☆】

今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

雙子座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

【整體運★★★★☆】

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

【財富運★★★★★】

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★★★☆☆】

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 乳酪白

開運方位：正北方向

處女座

短評：今天很容易想起往事。

【整體運★★★☆☆】

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

【事業運★★☆☆☆】

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：珍惜眼前人。

【整體運★★★★☆】

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

【愛情運★★★☆☆】

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：情緒不穩定，易為一些小事動怒。

【整體運★★☆☆☆】

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運不佳，在投資理財上應多請教有經驗的人士，固執己見易遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：積極行動總會有收穫的。

【整體運★★★★☆】

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

【愛情運★★★☆☆】

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

【事業運★★★★☆】

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

【財富運★★★☆☆】

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天的運勢跌宕起伏。

【整體運★★☆☆☆】

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

【事業運★★☆☆☆】

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 金桔綠

開運方位：正南方向

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